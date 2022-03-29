上市公司除了在台灣辦理減資外，在大陸投資的子公司辦理減資近來也受到關注。中美貿易戰自2018年以來至今，迫使很多台廠進行生產基地多元化，以分散風險；台商除了賣廠房土地外，其實很多人也在詢問大陸公司減資回台事務。有關大陸子公司的減資，博泰明安法商服務公司王世銘會計師，以及周天泰律師也提供幾項實務上的見解。

一、大陸公司很難辦理減資？符合條件的企業，按規定完成程序，沒有外面傳言說的這個不行那個不行。不過所謂的符合條件，要自己注意一下，例如是否註冊資本額都已經實繳、當初取得土地時，是否有承諾開發的強度與投資的力度，以及是否都已經完成等。一般來說，企業已經完成當初的出資義務，目前沒有大額的債務，公司帳戶上實際有大量現金，要辦理正常的減資作業申請資金匯回，都沒有問題。

二、大陸公司帳上有累積虧損，不能減資把資金匯回？大陸法規沒有禁止有累積虧損的外資企業辦理減資，因此形式上的減資（減資彌補虧損，資金不匯出），或是實質上的減資（辦理資金匯出，帳上仍然保留累積虧損），在大陸的實務上都是可行的。但是各地稅局對於公司辦理減資彌補虧損，是否被視為接受股東贈與，看法不一，操作前要留意一下。

三、大陸公司帳上有保留盈餘，不能減資把資金匯回？法規沒有禁止公司帳上有未分配盈餘的公司辦理減資，不過要注意稅局認為公司名義上辦理減資，實則是股利分配，應該課稅的風險。

另外還有一個稅務風險要注意，台商當年匯入資本時，人民幣的匯率可能在8元的年代，現在要減資匯出資本，人民幣的匯率在6元左右，投資人可能被認為因為匯兌利差產生收益被課稅。

因此公司帳上有保留盈餘未分配，究竟是減資好，還是直接辦理股利分配，就要看公司減資的目的以及相關的背景狀況了。周天泰律師提醒，減資不會有稅，但可能發生當地稅局不樂見大筆錢流出，以匯差收益這個來課稅，其次是減資彌補虧損不匯出，視同股東贈與公司，公司列為營業外收入，必須看是否有虧損可以彌補，這個部分會有較多的爭議，也是特別需留意之處。(2-2)