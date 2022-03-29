民進黨立委林楚茵昨（28）日在立法院內政委員會質詢時，針對抖音、小紅書等大陸APP開砲，認為這些軟體恐參雜認知作戰，不能任其無法無天，但卻被網友搜出她自己有抖音帳號，還曾拍攝多部影片分享。對此，她今日回應指出該抖音帳號是過去團隊內的實習小編幫她設立的。

林楚茵昨日表示，抖音、小紅書的大陸APP滲透台灣，內容恐含有認知作戰，且導致年輕學子簡體字、繁體字不分，認為不能讓這些大陸網站無法無天，應落地納管，希望國安局、國防部及法務部等資安防護網建立定期資安會議並制定處理SOP。

不過，常批陸以各種形式對台認知作戰的林楚茵，過去曾被抓包人在議場時，筆電開著以播陸劇為主的「愛奇藝」平台畫面，遭酸「身體很誠實」；此次針對抖音、小紅書等大陸APP開砲，有網友又搜出她有抖音帳號，且首部影片早在2018年時就已上傳，還與民進黨台北市議員許淑華、梁文傑一起合拍影片，讓網友們狂酸「綠能你不能」、「反中是工作，舔中是日常」。

對此，林楚茵今日在臉書回應指出，她得知消息後第一時間感到不解，經過了解後才發現是她在2018年擔任主持人時，團隊內的實習小編協助幫她設立的帳號，且使用幾個月後就停止更新。林楚茵解釋，因為帳號不是她管理的，所以她早已忘記曾經有一個抖音帳號。