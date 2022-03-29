立委蔣萬安有望代表國民黨參選台北市長但卻遲未宣布，讓基層相當焦慮，蔣萬安29日表示，國民黨在北市完全在野，面對中央是民進黨執政、地方是民眾黨當家，對國民黨是最艱困的一仗，所以必須打團體戰，希望在宣布參選市長時，要以最有把握的狀態，將團隊戰力發揮到最高點。

蔣萬安今接受廣播節目專訪，外界認為蔣萬安就是要選台北市長，但怎麼至今還不宣布，蔣萬安表示，台北市必須打一場團體戰，有些人認為母雞沒有出現，但這一次母雞和小雞要相互搭配打出團隊戰力，與其早早宣布，更需要的是團隊整合，包括基層里長、議員，大家必須一起做好準備，希望在宣布時是要以最有把握的狀態，將團隊戰力發揮到最高點，這是台北市年底選戰必須要走的方向。

蔣萬安指出，選舉要看整體，不是看個人單獨，各縣市也一樣，國民黨在年底選舉，面臨非常艱困挑戰，國民黨在北市，面對的是中央民進黨執政、地方民眾黨執政，國民黨完全在野，對國民黨是最艱困的一仗，選舉沒有容易或簡單，只能戰戰兢兢、如履薄冰，更重要的是台北市要打團體戰，發揮團隊戰力。

他說，國民黨正在進行議員提名作業，登記、初選有一定期程，國民黨現在氣勢非常低迷，台北市是最艱困也是最重要的一戰，怎麼發揮團隊戰力這是最重要的，議員完成提名後，讓民眾看到的是一個團隊，不是只有個人，母雞、小雞是需要相互搭配、合作、拉抬，這是一體的。

蔣萬安強調，等各區議員完成提名，才能看到整體戰力，一直都有和各區議員互動，他在各區都有協助會勘、爭取建設解決問題，很多事情不是只有光靠地方或中央，很多選區沒有黨籍立委必須搭配議員，像他在萬華推出免費法律和心理諮詢服務，對市民有更多照顧，擴大服務範圍，這是身為立委應該要做的，也是參與公共事務從政初衷，該幫忙、協助一定盡最大力量。