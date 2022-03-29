《中國紀檢監察報》29日報導，3·21東航MU5735航空器飛行事故第二個黑盒子27日找到，已送專業實驗室解碼。南京航空航太大學副教授盛漢霖表示，民用航空器飛行事故調查一般依照《國際民用航空公約》規定進行。黑盒子找到後，現場持續搜尋，還需找到飛機關鍵組件的殘骸，「黑盒子記錄了操作時的數據，飛機最終有沒有執行還需通過現場殘骸中一些關鍵組件的最終位置進行判定，比如飛機各個舵面最終的舵面位置等，將二者的資料進行比照、結合才有利於更加全面、清晰地還原事故原因。」

事故調查啟動後，何時能夠得出結論。北京航空航太大學航空產業研究中心主任高遠洋表示，如果無法得到足夠的、有效的數據或資訊，事故調查可能會非常困難，而且可能會需要持續很長時間。

盛漢霖指出，影響調查速度的一個重要因素就是黑盒子的受損程度。如果黑盒子的資料存儲功能完好，一般兩個星期左右就可以完成解碼；如果其存儲晶片受損但程度不嚴重，可以送至指定的民航專業機構或實驗室進行修復和解碼分析；如果晶片損傷嚴重，就可能需要把黑盒子重新送回生產廠家，經歷漫長的修復過程。而對整個空難的調查需要綜合黑盒子資料、飛機殘骸等方方面面的情況進行分析，因而會花費更長的時間。

「一般來說，調查報告是有時間限制的，應當盡早完成。由地區管理機構組織的事故調查應當在事故發生後的6個月內向民航局提交報告；由民航局組織的事故調查應當在事故發生後的12個月內向國務院提交報告。如果事故原因確實難以查明，無法按期提交報告，也應當及時遞交情況說明，並彙報當前調查進展」，盛漢霖說。

談及此次「3·21」東航MU5735航空器飛行事故，盛漢霖表示，3方面難點可能會限制調查速度：「首先，一些資料顯示飛機失事時基本上是處於俯衝狀態，導致機體損毀嚴重，殘骸深插地底且散落面積大，蒐集起來較為困難；其次，受搜尋期間降雨、山體滑坡等因素的影響，部分殘骸被發現時很可能已經不在原來的位置，不利於後續分析；最後，航班上人員全部不幸遇難，只能通過尋找事故目擊證人等方式側面瞭解相關情況。」

「對於任何一起事故的調查，都要尊重事實、尊重科學，保證調查結論經得起歷史檢驗。」盛漢霖說。