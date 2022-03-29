高雄市1名何姓男子，與友人去KTV飲酒作樂時，認識未滿18歲的小花（化名），酒後竟對她起了色心，假借要送女方回家的名義，將她帶回自己的租屋處，強制與她發生性行為，造成小花身心靈受創，朋友發現她行為異常，一問下才發現原來小花飽受性侵的陰霾，氣得她報警提告，法官依故意對少年犯強制性交罪，對何男處有期徒刑3年6月。

據判決書指出，何男與友人於109年8月，前往高雄市KTV唱歌、喝酒後認識小花，唱歌結束時，何男告訴友人要帶喝醉的小花回家，但實際上卻是將人帶回自己的租屋處，明知小花未滿18歲，竟趁她在房內休息時，不顧小花多次大喊「不要用」，撫摸她的胸部後，強行脫去小花的衣物，強制性交得逞，事後在小花的友人發現她行為異常並情緒有異，立刻帶著她報警提告。

高雄地院審理後，何男坦承對小花性侵，並表示他已與女方達成和解，也賠償完畢，希望能從輕量刑，小花也說，願意原諒何男，希望法官輕判，何男認為自己是因為喝酒失態才跟小花發生性行為，但法官認為，小花因為遭性侵後出現自我傷害行為，並不是說金錢賠償就可以彌補的，因此不能減輕其刑。

法官表示，何男與小花兩人並不熟識，喝酒是第1次見面，且當時的小花未滿18歲，竟以要送小花的藉口把人帶回自己家中，更克制不住自己的慾望，性侵小花，造成女方身心靈受創，非常惡劣，但考量他犯案後態度良好，且以與小花和解，故依故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月。