周一美股連漲第三個交易日，特斯拉股價飆漲，緩解能源股與銀行股下跌的影響，以及烏克蘭和俄羅斯即將舉行超過兩周以來的首場面對面和平談判，跡象顯示雙方似乎有意做出部分妥協。早盤美股表現疲弱，因蘋果傳出大砍單的消息，美國總統拜登提出2023財年預算案，擬對超級富豪和企業增稅，以及一部分的美國公債殖利率曲線倒掛，引發經濟將陷入衰退的擔憂。中國經貿樞紐上海市宣布封城引發燃油需求下滑的疑慮，原油價格重挫，使能源股承壓。殖利率曲線趨平，銀行股走弱。

★主要指數

道瓊工業指數上漲94.65點或0.27%，收在34,955.89點。

標普500指數上漲32.46點或0.71%，為4,575.52點，盤中一度下跌0.6%。

那斯達克指數大漲185.60點或1.31%，為14,354.90點。

費城半導體指數收漲21.83點或0.62%，為3,547.17點。

★消息

烏克蘭和俄羅斯宣布周二舉行睽違逾兩周的面對面和平談判。此前烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭願意保持中立，放棄加入北約，也願意就頓巴斯東部地區的地位做出妥協。外媒報導，消息指出俄羅斯似乎有意放棄對烏克蘭「去納粹化」的要求，並允許烏克蘭加入歐盟以換取該國承諾永遠不加入北約。

美國總統拜登周一發布規模達5.8兆美元的2023財政年度預算，其重點包括將對超級富豪或企業提高稅負、提高企業庫藏股限制，以及為大舉擴張軍防支出。

用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）下跌5.67%，報19.63點，為1月14日以來首度跌破20，亦為美股帶來提振。

周一債市再度湧現賣壓，美國5年期公債殖利率上揚至2.6361%，而30年期債息微跌近1個基點，報2.6004%，導致債息曲線出現「倒掛」，這是2006年3月以來，美國30年期債息首次低於5年期債息，引發美國經濟可能陷入衰退的擔憂。不過，市場最關注的10年期與2年期債息差仍然處於正值。

摩根士丹利以風險升級為由，將美國銀行股評級調降至「中性」，加上市場已經消化聯準會的升息前景，以及美國殖息曲線趨平，使金融股和銀行承壓。

上海宣布分兩批封城，周一紐約期油大跌7.94美元或7%，收在每桶105.96美元。倫敦布蘭特期油收跌8.17美元或6.8%，為每桶112.48美元。

美國將周五發布最受關注的月度就業報告，根據道瓊公司所做的預測調查，經濟學家預估美國3月民間就業可能增加46萬人，失業率估降至3.7%。相較之下，美國2月非農就業人數增加67.8萬人，失業率為3.8%。(2-1)