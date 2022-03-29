Oanda資深市場分析師Edward Moya表示，地緣政治風險仍然很高，但過去兩周美股的反彈力道令人驚豔；美國經濟形勢仍然良好，但基於聯準會的政策立場變得如此強硬，大多數交易員可能不會在股市下跌時進場承接。

Wedbush證券資深副總裁Stephen Massocca表示，金融股之所以受到追捧，是因為投資人看好它們將受惠於利率走高的環境，所以金融類股隨著債市波動而回落，我並不感到意外。大宗商品股已經漲得這麼高、變得這麼炙手可熱，因此這類股票下跌也不令人驚訝，這也是導致市場下跌的原因之一，但我仍然認為對大多數大宗商品公司而言，消息面仍將非常正面。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示，投資人擔心中國的封控措施可能擴大，再加上多頭清算，導致油市進一步走跌。

瑞典北歐斯安銀行（SEB）首席大宗商品分析師Bjarne Schieldrop表示，中國是全球最大原油進口國，其4月原油需求估將較往年減少80萬桶/日。

★類股

標普500指數11大類股漲多跌少，受原油價格大跌影響，能源股重挫2.56%，跌幅最大，另外唯二下跌的板塊為原材料股和金融股，分別小跌0.46%和0.30%，凸顯出能源股的受災慘重。

銀行股指數下跌0.99%。

非必需消費類股大漲2.67%，漲幅領先，資金湧進成長型股票，以及受特斯拉大漲激勵。科技類股勁揚1.23%。

★重磅股

重量級科技股僅谷歌母公司Alphabet收黑，終場小跌0.15%。蘋果收漲0.50%、微軟漲2.31%、亞馬遜漲2.56%、特斯拉漲8.03%、臉書母公司Meta漲0.80%、網飛漲1.25%。

主要晶片股漲多跌少，美光漲2.25%、輝達漲1.90%、超微漲0.48%、應用材料漲0.44%、德儀器漲0.42%、高通漲0.30%、恩智浦跌0.55%、英特爾跌0.62%。

★焦點股

蘋果上漲0.5%，收在175.60美元，連漲第10個交易日，創下自2020年10月以來維持最長的連升紀錄，儘管日經新聞援引消息人士報導，因烏克蘭危機和通膨壓力開始影響消費電子產品需求，蘋果擬調降iPhone手機和AirPods無線耳機產量，但《樂動心旋律》（CODA）勇奪奧斯卡最佳影片，使Apple TV+領先網飛，成為第一個獲得這項殊榮的影片串流服務。日經新聞報導，蘋果擬將iPhone SE手機下一季產量減少約20%，相當於砍單約200萬至300萬支，2022年全年的AirPods無線耳機生產訂單擬大砍逾1000萬組，以及整個iPhone 13系列手機的產量可能減少數百萬支。

電動汽車製造商特斯拉跳漲8.03%，收在1,091.84美元，給標普500指數和那斯達克指數帶來最大的提振，儘管上海封城可能衝擊特斯拉在當地的生產。該公司宣布將在股東年度大會上尋求投資人支持增加股票數量的授權案，以利推進股票分拆。此外，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）宣布將對違反燃油效率規定的汽車製造商加倍重罰，此舉可能導致汽車製造商損失數億美元，但有利於電動車大廠特斯拉提高法遵的積分價格。特斯拉執行長馬斯克證實自已再度確診感染新冠病毒。

Plantronics Inc飆漲52.63%，收在39.99美元。惠普宣布將以17億美元現金收購該影音產品製造商。惠普股價下跌2.74%。

★台股ADR

台股ADR僅聯電上漲，終場收高0.21%，為9.46美元，換算台股價格為54.4元。

台積電ADR跌0.37%，收在106.33美元，換算台股價格為611.5元。

日月光ADR跌1.08%，收在7.35美元，換算台股價格為105.67元。

中華電信ADR跌0.16%，為44.44美元，換算台股價格為127.79元。(2-2)