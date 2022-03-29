智慧型手機市場冷颼颼，蘋果新款平價5G手機iPhone SE及AirPods傳下調Q2出貨量，今天蘋果供應鏈個股股價走勢分歧，大立光(3008)、華通(2313)股價走弱，穩懋(3105)等個股早盤股價未受影響力守紅盤。

俄烏戰爭及通膨壓力衝擊消費市場，原已疲弱不振的智慧型手機市場近期更是冷到不行，連蘋果新產品都無法擋住寒風，外媒報導，蘋果於3月上旬推出升級支援5G的新款平價機款iPhone SE因市場需求不振，下修下一季的出貨量約200萬支到300萬支，並將AirPods全年出貨量調降1000萬組，以降低庫存水位，衝擊到蘋果供應鏈第2季營運表現。

產業主管表示，蘋果在5G版iPhone SE上市不久就傳出下修，除反應智慧型手機飽和市況不佳，亦要觀察蘋果近幾年利用機海戰術想要一網打盡低、中高階市場的策略是否已經失效，由於近幾年蘋果iPhone創新不足，若機海戰術再失靈，對為蘋果備足龐大產能的供應商來說不是好事。

蘋果新機傳砍單，蘋果供應鏈今天早盤股價多未受影響，除大立光股價失守1900元關卡，華通因近期股價漲多拉回，穩懋(3105)、台光電(2383)、全新(2455)及臻鼎-KY(4958)多未受影響力守紅盤之上。