立法院通過18歲公民權修憲案後，立法院長游錫堃28日與朝野黨團總召共同在立法院公告。但民進黨立法院黨團總召柯建銘酸「國民黨只支持一天」、「黨主席朱立倫的狐狸尾巴馬上露出來」。此說法遭網友痛批，更有人更反問柯「你們呢？」諷刺意味十足。

柯建銘指出，國民黨當天會進場投下贊成票，也是被情勢所逼，怕影響年底的縣市長選舉，又怕票跑去民眾黨，只好硬著頭皮按下贊成，自己也多次在臉書或公開呼籲朱立倫，不要當修憲的「逃兵總司令」；但等了20年、18歲公民權憲法修正案終於公告，朱不僅僅是修憲的「逃兵總司令」，更是修憲的「詐騙集團首腦」。

柯建銘表示，這樣一個獲得全民高度支持的議題，國民黨到現在還是選擇站在民意及青年人的對立面，負隅頑抗，朱立倫到現在還是對台灣社會「18歲公民權」高度期待的呼聲置若罔聞，整個國民黨還活在過去1218公投的困境中，沒有跟上台灣前進的腳步。

不過，柯建銘酸朱立倫「狐狸尾巴露出來」言論，引發網路熱議。網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「你們呢？」、「反觀綠營又如何？」「講得一副民進黨都100分的樣子」、「民進黨皮厚就能天下無敵」、「民進黨喊台獨喊了多久？喊到已經執政了，怎麼不敢」、「應該少說話、多做事」。