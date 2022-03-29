上周美銀證券大動作下修十檔電子股的推測合理股價，台積電目標價從900元被降至810元，聯電目標價也從75元調降到65元，沒想到高盛也在本周出手調整晶圓代工股價估值，台積電與聯電再度中獎，目標價均被下修，引起網友們熱烈討論，許多人認為，外資終於不再漫天喊目標價，而報告似乎也透露晶圓代工的派對已經結束。

美銀日前以短線消費市場動能不足，長線又面臨地緣政治風險與總體經濟干擾，下修台積電、聯電等10檔電子股的目標價。工商時報報導，本周高盛也出手，並列出5大理由說明，台積電股價從由855元降至842元，聯電則由71.2元降為65.3元。

報導指出，高盛調整目標價的主要原因包括，總體經濟下滑影響消費產品需求，目前尚未看到晶圓代工端出現砍單，但不排除今年底或明年初面臨訂單調整；由於需求出現波動性，今年晶圓代工價格再全面漲價的機率不高。

此外，由於半導體設備出貨吃緊，晶圓廠設備採購的時間也被迫拉長，因此代工廠的擴張幅度也會下修；鑑於地緣政治風險導致市場波動加劇，高通膨情況支持升息周期，但台股風險溢價假設從6%上調至6.25%；而新台幣貶值對代工廠的影響，高盛認為，整體來看對台廠毛利率、營業利益率仍為有利因素。

文章引起PTT網友們熱烈討論，有人認為，對比先前漫天喊目標價，外資總算有比較中肯的評價，「保重，看來差不多了」、「外資：聽說現在不能放假消息，會被請去喝茶，那只好動真格了？」、「看來出貨壓力太大，終於說實話了XD」、「調高目標價不能賣，只好調低是嗎，笑死」、「一下看多一下看空，到底要信哪個」、「整篇報告的意思就是，派對結束了。」