行政院長蘇貞昌。（姚志平攝）

民進黨力推18歲公民權複決綁年底大選，國民黨主席朱立倫認為這與民進黨反對公投綁大選的立場相互矛盾。對此，行政院長蘇貞昌今表示，修憲的公民複決要通過，要有非常高的965萬人，如果剛好有大選舉行，可避免重複投票，也是比較可能通過的時機。

行政院長蘇貞昌。（姚志平攝）

立法院通過18歲公民權憲法修正案交付公民複決，民進黨主張投票應綁年底大選，朱立倫表示，去年底民進黨主張公投不能綁大選，強調這可讓大選單純化，不受其他公投、複決影響，結果現在又要違反公投結果，「那不是矛盾嗎？」因此，希望公民複決能再找一個適當時間，4個黨一起來推動，不要去違反去年底公投不能綁大選的結果。

對此，蘇貞昌今赴立法院備詢前表示，公投不能綁大選是因為《公投法》有特別規定，而修憲要通過，公民複決要有非常高的965萬人，如果剛好有大選舉行，可以避免重複投票，也是比較可能通過的時機，但一切都要尊重中選會的運作與決定。