友達(2409)宣布減資、同時啟動三年股東報酬計畫，但友達ADR先行反映，跌幅3.76％作收，也導致友達股價開盤走跌，一度跌破20元關卡，成交張數明顯擴增，開盤10分鐘已經超過昨天6.85萬張總量，今天總成交張數有可能創下5個月來最大量。

友達跟進減資風潮，昨天重大訊息記者會宣布預計減資2成，另外，加上盈餘分配，今年每股股東可拿回3元現金。而為提高股利能見度、讓股東可以獲得穩定回報，提出3年股東報酬計畫，將去年盈餘分做3年發放，預計減資後，2023、2024年合計將至少發出3.5元現金股利。

不過，3年發放股息此舉並未獲得股東認可，除ADR跌幅達到3.76％，友達台股開盤直接下跌開出，20元關卡失守跌幅一度達到3％。

有網友認為，政府鼓勵企業季季配，台積電都領先市場季季配息，友達反其道而行，將原本該配的股息分三年「分期付款」，難怪股民不買單。也有網友指出，去年股東會上，明明有說未來獲利年度，股利將參照過往配發水準，至少維持在4到7成配發率，結果只配息1元，公司很沒有誠信。網友也質疑，景氣反轉的情況下，會不會一堆公司仿效？認為今年面板獲利堪慮。