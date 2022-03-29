曾演出過電影《僵屍先生》的香港男星黃蝦昨(28日)傳出病逝，享壽76歲，他生前是洪家班成員，在70、80年代演出過許多武俠片、驚悚片，也是知名武術導演，2019年他就傳出中風住院，有如從演藝圈蒸發，圈內好友都聯繫不上他，之後才被發現已經移居養老院，如今傳出病逝，也讓人相當感慨。

黃蝦是過去經典港片中的當紅綠葉，曾參與作品《殭屍翻生》、《奇門遁甲》、《鬼打鬼》、《殭屍先生》，尤其曾在《殭屍翻生》中飾演過令人懼怕的殭屍一角，與錢小豪、呂方、午馬有多幕互動，最後被沈威飾演的大帥用大砲收服，眾人才重獲平靜。

而黃蝦生前是劉湛的徒弟，曾是劉家班的武術老師，8、90年後與曾志偉、洪家班有合作，據《香港01》報導，香港影評人彭志銘昨在演書公布黃蝦死訊，寫下：「我的好師長，黃蝦（原名黃景洋）昨夜辭世。蝦哥，是香港著名武術指導、演員、導演，最為人熟識的，是扮演『疆屍先生』的演出」，「以硬橋硬馬真功夫設計見稱。八十年代後，在幕前演出為多，千禧後，退休」。

彭志銘透露，76歲的黃蝦前晚11時在瑪嘉烈醫院病逝，報導指出，3年前黃蝦中風住院，一度消失，在彭志銘和劉家班積極連繫下才得知黃蝦的近況，黃蝦因中風和膝蓋問題，當時已經行動不良，需要輪椅代步，但說話和意識都相當清晰，未料近日不敵病魔病逝，讓老朋友們都十分唏噓。