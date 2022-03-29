中國大陸國務委員兼外長王毅結束南亞訪問行程，他接受大陸中央級媒體採訪時表示，亞洲拒絕成為大國博弈棋盤，亞洲國家絕不是大國對抗的棋子；他重申，應以對話方式和平解決爭端，國際社會應該勸和促談，而不是火上澆油。

王毅此次出訪正值烏克蘭危機持續外溢，各國如何看待烏克蘭危機及其造成的影響？據中國大陸外交部官網28日消息，王毅表示，烏克蘭危機發生在歐洲，但溢出效應波及全球，影響世界和平穩定和經濟復甦。包括南亞在內的廣大發展中國家高度關注事態發展，對世界陷入分裂對抗充滿擔憂，對單邊制裁破壞全球產業鏈供應鏈嚴重關切。

王毅表示，大家的普遍共識是：要以對話方式和平解決爭端，戰爭和制裁都不是好辦法。國際社會應當勸和促談，而不是拱火澆油；要維護聯合國憲章宗旨和原則，維護各國主權獨立和領土完整。同時在這個問題上必須一視同仁，不應有雙重標準。

王毅呼籲，要倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀。一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化軍事集團為保障。要按照安全不可分割原則，構建平衡、有效、可持續的安全架構，使歐洲免於戰火，其他地區不受牽連。

王毅呼籲，要保障各國奉行獨立自主外交政策的權利，反對政治施壓和強迫選邊站隊。處理複雜問題、對待不同意見，不應採取非敵即友的簡單化做法，更不應復活冷戰思維，製造陣營對立。

王毅強調，要維護本地區來之不易的和平穩定發展局面，抵制在亞洲引入陣營對立、製造動蕩緊張。亞洲拒絕成為大國博弈的棋盤，亞洲國家也絕不是大國對抗的棋子。

王毅這次出訪期間出席了伊斯蘭合作組織外長理事會會議，是中國大陸外長首次應邀出席。王毅形容具有歷史意義，發出中方重視伊斯蘭世界、加強合作的訊號。他還強調，中印關係是夥伴而不是對手，應相互成就而不是相互消耗。

王毅稍早前出訪巴基斯坦、阿富汗，印度和尼泊爾等國。