中華電(2412)5G加速器已邁入第四屆，透過連結跨產業資源，協助新創將創意落地實證，帶動5G領域發展，促成產業創生。中華電宣布，5G加速器將於三月下旬開始徵件，並於四月下旬舉行線上評選，本次活動將廣邀國內外新創公司。

中華電今年5G加速器專注於5GxDX數位轉型的CVC(Corporate Venture Capital)加速器，並以數位轉型、元宇宙及運動科技三大應用領域為主題，目標在於協助台灣更多創新創業團隊將技術商用化，搶攻全球的5G商機。秉持「廣結盟」的策略思維，中華電信攜手海內外加速器等策略夥伴，共同招募新創並提供各式豐富資源，包括媒合新創與5G大廠對接，一對一創業培訓輔導、開放實證場域，促成商業合作，為台灣5G應用打造更大的發展空間，開創服務價值。

自2018年9月成立以來，中華電5G加速器已經培育出37家優質新創團隊，第一屆產品以AIoT領域居多，第二屆著重5G AI、AR/VR、無人機等，第三屆團隊產品創新性更多元，商業模式更成熟、應用領域更擴大，包含5G企業專網、智慧工廠、智慧醫療、車聯網等，幾乎涵蓋醫、食、住、行、育、樂等各行各業的5G創新應用。

中華電協助新創與5G國際大廠對接，並媒合新創團隊參加MeetTaipei創新創業嘉年華、矽谷PNP加速器、GSMA亞太地區線上對接會、以及GSMA Thrive風雲5G創新線上展覽峰會等大型國際新創活動，過去曾帶領新創團隊參加線上「世界行動通訊大會」，為新創團隊串連國外大廠商機，打造產業生態圈，將5G創新應用推向國際。

中華電信透過「5G加速器」，藉由技術整合、通路銷售、產品方案、專標案合作、國際鏈結、策略投資等方式，與新創企業共同合作發展智慧家居、智慧城市、智慧交通、智慧醫療等智慧創新應用，並為新創團隊串連國際資源，協助新創團隊快速成長，促進5G創新應用落實於產業中。