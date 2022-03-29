KEPCO(韓國國營電力公司)表示，外購的能源燃料成本實在太高，建議當地政府每單位電費可加收3韓元，約0.002美元。不過，韓國政府考量萬物齊漲下，電費此時再漲的話無疑助長通膨再揚升，因此宣布，當地4到6月電費宜先凍漲。

其實，韓國政府本來有意在第2季調高電費，也就是每1度(kWh)漲6.9韓元。不過，疫情衝擊尚未完全復原，以及當地通膨嚴重下，還是決定先不漲電費。

2021年底，KEPCO為改善財務體質，改採浮動式收費模式，有別以往一直使用僵化固定費率方式。新的計費系統中，每3個月檢討1次電費，最主要還是要配合液化天然氣、煤炭以及原油的國際售價而定。

經KEPCO估算，與2021年同期相比，2022年第2季的營運成本大增72.6%。同時，韓國主要參考的杜拜原油進口價，24日每桶高達115.6美元，比2021年50到70美元的平均售價，明顯要多出許多。

由於是國營事業，儘管燃料採購成本愈來愈高，但礙於中央政府整體政策考量，在費用全面凍漲下，2021全年KEPCO暴虧5.86兆韓元，並創新高紀錄。