外貿協會於3月24日與經濟部國際貿易局共同舉辦111年度非洲市場研討會系列第一場「專家示範！南部非洲市場這樣做」，會中邀請到南非駐台代表Mr. Vermaak以及經營非洲多年有成的非洲台灣商會聯合總會簡湧杰總會長、理頓公司周艾頻總經理等前來分享經驗，吸引超過百名業者到場參加，反應熱烈。

本次研討會聚焦南部非洲市場，其中南非、莫三比克及模里西斯3國佔我國出口南部非洲總額近90%。南非是南部非洲的主要經濟體，占撒哈拉以南非洲地區GDP總量的三分之一，是我國在非洲最大貿易夥伴也是非洲最進步及台商最多的國家。2021年我出口南非5.6億美元，成長23.18%，幾占對非洲出口金額的25%。而莫三比克是非洲天然氣最大的生產國，排名全球第13名，近來政府推動2020-2024年國家發展計畫，提倡製造業，加強經濟發展。模里西斯是非洲貿易自由度最開放國家，即便面臨疫情挑戰，2019年1月與英國簽署貿易優惠(iEPA)協定，與印度於2021年2月簽署全面經濟夥伴關係協議(CECPA)，藉由這些貿易協定全力開發模國經濟，未來商機可期。

本次研討會，我商如台隆工業、東陽(1319)實業廠、復盛集團、康那香(9919)、明昌國際工業、亞而特科技等參加了此次說明會，展現出我商對開拓非洲市場的濃厚興趣。市場處邱揮立處長致詞時，特別提及外貿協會今年非洲市場研討會以區域方式分享，未來還有東部非洲、西部非洲、北部非洲等。貿協將持續帶領業者前進非洲，本年將透過東北非、西南非與東部非洲三個hybrid貿易布局團；幾內亞、盧安達與塞內加爾等三國尖兵報告；肯亞台灣週、非洲商機日、台非企業家聯誼會、台非企業論壇等活動，結合多元管道協助我商進行全方位拓銷，共享非洲經貿發展紅利。