有民調顯示可能代表民眾黨參選台北市長的台北市副市長黃珊珊，支持度從15％、18％，一路爬升至23％，恐怕會搶到藍營的票。有望成為國民黨台北市長參選人的立委蔣萬安29日分析，若黃珊珊代表現在的台北市政府，就表示有超過一半、甚至7成市民期待要有新的改變。

蔣萬安今接受廣播節目專訪指出，選舉沒辦法選擇對手，不管對手是誰，最重要的是自己做好準備、加倍努力持續突破自己，選舉沒有簡單或容易，也不是靠1、2次的民調，不到最後不知道最終結果是什麼。

蔣萬安強調，這一次選舉，國民黨在台北市，中央民進黨、地方民眾黨執政，對國民黨來講是兩面受敵，國民黨碰到最艱困時，有些人選擇跳船、保持距離，但他對國民黨有感情、使命感，會一肩扛起這次最艱困一仗，也會為民眾福祉戰到最後。

他分析，黃珊珊如果代表現在的台北市政府，支持度只有23％，就表示有超過一半、甚至7成市民期待要有新的改變，也看到台北市人口近2年流失20萬人，今年可能跌破250萬，市民已經用腳投票，現在的市府團隊很多政策不受到市民支持與滿意，最新民調顯示北市民光榮感、幸福感、滿意度都敬陪末座，對現在的市府團隊來說是嚴重警訊，也是必須嚴肅面對的問題，市民已經打了分數，接下來大家期待的要有跨領域、新面貌、新特質的團隊帶領台北市走出新方向。