大陸南海戰略態勢感知計畫主任胡波29日在大陸《環球時報》撰文指出，美國將南太平洋島國過度戰略化，其真正目的是企圖把這一地區裹挾到美國與中國「激烈競爭」的選邊站隊之中。這顯然並不符合南太地區的根本利益。在經受新冠肺炎疫情的襲擾和全球經濟的震盪之後，南太地區當前和未來最需要的是通過合作與發展，提高本國的經濟水準，增強國家實力。這樣才能讓南太地區民眾過上更幸福和安寧的生活。

胡波表示，近日，美國總統拜登任命前北韓問題特使尹汝尚出任與3個太平洋島國——密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島和帛琉談判的特使，以延續《自由聯合協定》。此舉被認為是拜登政府致力於強化與太平洋島國關係以遏制所謂「中國擴張」的重要舉措。

美國國務卿布林肯此前在一份聲明中說，美國與上述三個「自由聯繫國」享有特殊和長期關係，與這三國之間的《自由聯合協定》是確保地區和平、穩定和繁榮的一項關鍵因素，因此完成修訂《自由聯合協定》有關條款的談判是本屆政府的一項重要工作。

胡波稱，在中美競爭的大背景下，南太平洋地區被美國賦予了特殊的意義，美國將南太島國視為在第一島鏈周邊堵中國的「棋子」。在多域戰、分散式作戰等美軍作戰概念中，南太島國的分量日趨加重。美軍計畫擴充並強化南太地區的軍用機場，以作為在日本等國前沿機場的後備或備分機場，還計畫在帛琉等地部署陸基中程彈道飛彈。

胡波分析，與美國過度關注戰略和軍事價值不同，中國與南太平洋國家關係的亮點主要是經濟與發展合作，尤其是「一帶一路」倡議提出後，中國與南太島國的經濟合作愈發密切，外交關係得以提升。中國軍方代表團和軍事力量的確加強了與南太國家的接觸和互動，但主要是友好訪問及提供人道主義援助。所謂的「中國軍事威脅」和「中國軍事擴張」純屬子虛烏有。如，「和平方舟」是中國海軍訪問該地區最多的艦船，占了近些年來中國海軍艦艇訪問的40％左右。

胡波說明，南太地區各類災害頻繁，防災減災任務重。每當發生災情，中方總是第一時間伸出援手。如第一時間緊急馳援東加火山災情，支持索羅門群島維穩止暴，向南太國家援助疫苗和醫療設備，展現風雨同舟的命運共同體精神。日前，中國—太平洋島國應急物資儲備庫已經啟用，應對氣候變化合作中心、減貧與發展合作中心即將建成。

胡波強調，中國處理對外關係中最重要的原則之一就是相互尊重，主要奉行的是發展和合作的邏輯，而非權力政治和軍事戰略的邏輯。迄今為止，中國在南太平洋地區踐行的是推動構建人類命運共同體理念，主要推進經濟合作和提供人道主義援助等，從未想過去謀求勢力範圍或該地區的主導權。這與美國長期將南太國家作為戰略附庸、軍事據點和橋頭堡的做法形成了鮮明對比。