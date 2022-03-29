美國時間28日所舉行的「第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮」，因好萊塢知名男星威爾史密斯（Will Smith）上台怒摑頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）而成為當日最熱門話題。而大部分的媒體雖然都將焦點放在打人的威爾史密斯身上，但挨打的克里斯洛克在台上的真實反應也開始受到網友熱烈討論。

在昨日的奧斯卡頒獎典禮上，克里斯洛克因向威爾史密斯的愛妻潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）大開「光頭」玩笑，笑稱她可以出演《魔鬼女大兵》（G.I. Jane）而使威爾史密斯情緒失控，直接衝上台狠狠的給克里斯洛克一巴掌，威爾史密斯回到座位上後難掩心中憤怒持續向克里斯洛克狂飆髒話，讓現場所有人都傻了眼。

而就在威爾史密斯回座位的同時，遭到挨打並愣在台上的克里斯洛克則立刻開玩笑表示「哇嗚~我剛剛被威爾史密斯打到屁滾尿流耶」，接著解釋他剛剛說的那番話只是個有關《魔鬼女大兵》的玩笑試圖化解尷尬，但當下的威爾史密斯仍難掩怒火，克里斯洛克只好趕緊收拾情緒向觀眾說「這是電視史上最偉大的夜晚」接著繼續頒發最佳紀錄片獎。

而下一位頒獎人尚恩庫姆斯（Sean Combs）上台後，也開玩笑地表示「我不知道原來今年是有史以來最刺激的奧斯卡頒獎典禮」，並說道「OK，威爾和克里斯我們要像家人一樣解決這個問題，而現在我們依然要帶著愛前進，請大家發出你們的尖叫聲」成功緩頰現場尷尬的氣氛，也因此讓不少觀眾誤以為是製作單位設定好的橋段，直到主辦方發出聲明，眾人才確定是「活動事故」。

克里斯洛克事後接受採訪時透露，自己開完笑時並不知道潔達蘋姬史密斯是因生病落髮，純粹只是想要炒熱現場氣氛。而部分網友雖仍認為是克里斯洛克白目才挨打，但另一派網友則是對於克里斯洛克當下幽默的臨場反應感到驚訝也給予肯定，因為不少人可能會因此情緒失控回擊，但他仍敬業的完成主持，意外造成話題。