68歲婦人脊椎側彎40度，透過電腦導航手術矯正，總算讓她挺直腰背。（亞大醫院提供／馮惠宜台中傳真）

林志隆提醒，脊椎側彎若未即時治療，關節面骨刺會產生神經壓迫，症狀會越來越嚴重，民眾一旦發現肩膀一高一低、腰部不對稱，或是背部異常凸起，應儘早就醫。（馮惠宜攝）

家住台中的68歲陳婦右背痠痛、腿麻，到醫院就醫檢查確認是脊椎側彎引起，接受復健未好轉，去年初再次評估側彎角度達30度，但他仍遲疑未接受手術，今年惡化到背痛難耐、走幾步就喘，側彎角度竟上修到40度，最近當阿嬤的她為了抱孫，決定「拼了」，經透過電腦導航手術截彎取直，總算讓她可挺直腰背迎向含飴弄孫美好時光。

亞洲大學附屬醫院神經外科主任、脊椎暨疼痛治療中心主任林志隆表示，患者3年多前右背突然莫名痠痛，一路延伸到右腿，檢查確認是脊椎側彎引起，但她身旁朋友不斷勸告她「開刀之後會更嚴重」、「如果沒開好可能會下半身癱瘓」等耳語，讓他只有接受復健，但狀況未好轉。

患者去年初到院安排X光檢查，當時評估側彎角度為30度，但再次詢問開刀，卻仍遲疑，加上疫情讓他卻步，時隔一年，患者經常疼痛到無法安睡，還連走50公尺到巷口都有困難，檢查角度已經惡化彎到40度，加上孫子誕生讓她下定決心手術治療。

由於患者脊椎側彎情形十分嚴重，因而採電腦導航輔助植入矯正骨釘，進行手術，患者術後就可下床走路，5天即順利出院，不僅腰挺直了，右腿也不會痠痛無力，她對醫師表示，終於可以放心抱孫，擺脫困擾已久的病痛。

林志隆提醒，脊椎側彎若未即時治療，關節面骨刺會產生神經壓迫，症狀會越來越嚴重，包括腳痠、抽痛、麻、無力等，甚至膀胱和大腸也會受影響，嚴重者恐擠壓肺臟及心臟，民眾不可小覷，一旦發現肩膀一高一低、腰部不對稱，或是背部異常凸起，應儘早就醫。