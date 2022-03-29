台中市長盧秀燕與交通局長葉昭甫29日宣布YouBike 2.0增加至1000站，將持續推動以滿足市民及地方民意之期待與需求。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕與交通局長葉昭甫29日宣布YouBike 2.0增加至1000站，將持續推動以滿足市民及地方民意之期待與需求。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕與交通局長葉昭甫29日宣布YouBike 2.0增加至1000站，將持續推動以滿足市民及地方民意之期待與需求。（盧金足攝）

中市YouBike2.0突破1000站，盧秀燕：最搶手的交通系統

台中市長盧秀燕與交通局長葉昭甫29日宣布YouBike 2.0增加至1000站，將持續推動以滿足市民及地方民意之期待與需求，盧秀燕說，剛開始要找地點設置自行車租賃系統，地方意願不高，現在地方、議員紛紛爭取，目前全市的自行車租賃系統1月100萬人次騎乘，1000站原本要3年，只用了15個月提早21月就完成，葉昭甫強調，希望能超越台北的設站數。

今日上午8點半盧秀燕就在南屯黎明體能活動中心啟用YouBike 2.0增加至1000站，很多里長到場，還希望市府在他們區內設置。

盧秀燕表示，iBike為串聯市民出門的第一哩路及最後一哩路，為提供市民更便利的公共自行車服務，市府2020年底起積極推動「iBike倍增計畫」，升級自行車系統「YouBike 2.0」，再增加「1000站」，並逐年汰換原有1.0設備，全面進行升級系統，最後總站數將達1329站。

盧秀燕說，設置YouBike 2.0以捷運站和學校、人口多的地方為優先考量。

2.0系統採車上機設計，增加多元支付方式，可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車，提升租借便利性，輕樁式設計提升設站彈性，使站點布設可以更廣更密集，以達到「交通任意門」。

葉昭甫說，YouBike 2.0與既有設備互不相容，升級過程面臨系統轉度期，採區域性升級作業，並逐步擴大升級範圍，原本1.0周邊皆已增設2.0。

為保障公共自行車使用者，交通局持續為使用者、使用者外之第三人，分別辦理公共自行車「傷害保險」及「第三人責任保險」。

「傷害保險」只要使用者於官網、APP等登錄個人身分認證資料即可投保，因「傷害保險」投保需提供被保險人個資

，保險公司理賠程序將調閱事故當次公共自行車租借紀錄、醫療證明與登錄卡片個人資料是否相符，交通局呼籲民眾注意所使用租借公共自行車之卡片與平台個資登記應為同一人，才可享有保險權益。