【旅奇傳媒/編輯部報導】國立歷史博物館「酷獸奇航」正式進入元宇宙世界！史博館日前舉辦酷獸奇航VR首映會暨推廣教育活動，首次於Global Mall 環球板橋車站2樓的XR實驗室獨家放映。

「XR LAB, XR實驗室」是由美商POSITRON及臺灣的沈浸科技顧問有限公司（PMF Strategy）攜手創立，作為臺灣第一座XR劇院與元宇宙空間帶領大家沈浸新世界！

酷獸奇航為史博館精選具館藏特色之11件國寶、重要古物，橫跨古今數千年，主要文物角色IP「酷獸」便是屬於「國寶」等級的青銅器｢獸形器座｣，造型奇特，獨一無二，是研究春秋時期青銅器的重要基準品。此外，還包含唐三彩「加彩貴婦」及陶器「搖錢樹」等，這些重量級的經典古物，透過重新演繹產出12個文物角色IP，成為博物館歷史文物行銷上的一大創意，並藉此拓展多元受眾、族群，進而開創臺灣博物館界不同型態的IP授權圖像以及原創故事。

▲酷獸奇航VR首映會暨推廣教育活動，現場貴賓史博館陳春蘭副館長（右3）、沈浸科技張總經理JD（右2）、影像顧問施登騰老師（左1）、及Global Mall環球購物中心板橋車站顏榮賢經理（右1）與現場小朋友合影。 圖：國立歷史博物館／提供

史博副館長陳春蘭表示，史博館近年不斷透過典藏品的加值運用及跨域合作，努力呈現博物館深厚的文化底蘊及創新能量，酷獸奇航就是最成功的案例，將看似生硬的文物轉化成民眾易於親近的角色IP，拉近物與人的距離，進而產生情感與互動。透過沈浸科技、施登騰老師、羊王創映有限公司及Global Mall環球購物中心分別提供技術、影像與場地支援，希冀透過酷獸奇航國際公播授權以及行銷宣傳活動，拓展親子、年輕觀眾族群，達成博物館公共性。

另外，這次首映會加碼提供20名參加史博館官方臉書活動線上留言的幸運觀眾先行體驗VR。Global Mall 環球板橋車站2樓的XR實驗室擁有全台獨家的Voyager VR體感蛋椅，依照劇情與影片內容產生360 度旋轉，或是高低起伏的動態旋轉，讓體驗的觀眾各個嘖嘖稱奇，大呼過癮。

▲XR_Lab_Voyager蛋型VR體感椅。 圖：國立歷史博物館_XR_Lab／提供

同步推出「酷獸奇航創意學習著色畫」活動，有30組觀眾參與，史博館「酷獸」人偶也現身活動會場，以趣味舞蹈與粉絲互動，大受歡迎；值得一提的是，現場除了有酷獸奇航角色IP說明外，還備有酷獸奇航原創作品漫畫。

酷獸奇航VR動畫自2022年3月26日至10月31日止，於XR實驗室持續以播映方式與大家見面，歡迎親臨現場目睹酷獸風采。

▲國立歷史博物館-酷獸奇航VR動畫宣傳海報主視覺。 圖：國立歷史博物館／提供

國立歷史博物館-酷獸奇航VR首映會暨推廣教育活動

活動日期：2022年3月26日（六）13:30~17:00

活動地點：Global Mall 環球板橋車站2F, XR實驗室 （220新北市板橋區縣民大道二段7號）

播映日期：即日起至2022年10月31日（一）11:00~22:00

片長：約7分鐘

票價資訊：每人299元；10歲以下兒童優惠價199元

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）