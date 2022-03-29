【旅奇傳媒/編輯部報導】正值灰面鵟鷹過境的時節，交通部觀光局參山國家風景區管理處特別邀請享譽國際的野鳥藝術家王楨文老師與創作立體紙藝二十年的董碧娥老師，在八卦山脈南端的松柏嶺遊客中心（松柏嶺茶文化主題館）共同展出作品。

「王楨文＆董碧娥 野鳥紙浮雕與立體紙雕創作特展」，王楨文用紙將鵟鷹的身形做得栩栩如生，董碧娥更將紙的生命力綻放到極致，展期自即日起至6月30日。參山處也將於4月15日、5月15日邀請兩位老師舉辦講座及DIY免費教學，歡迎遊客一起來觀展玩紙。

▲野鳥藝術家王楨文老師與立體紙藝大師董碧娥老師，在八卦山脈南端的松柏嶺遊客中心（松柏嶺茶文化主題館）共同展出作品。 圖：參山國家風景區管理處／提供

王楨文老師這次在松嶺藝廊展出共有28幅作品，包括黑面琵鷺、黃鸝、黑面鵟鷹、琵嘴鴨等飛禽，紙張在老師的巧手下，彷彿出現新的生命，每一隻鳥活脫脫似乎要從紙面跳躍出來，不只羽毛、姿態細緻彷若，連鳥身邊的樹枝、天空，也映襯如置身美景。

王楨文老師表示，「灰面鵟鷹對我們彰化人來說，有一種特殊的緣分，所以創作時的感情總是特別深刻。」以往王老師會用鳥類原色創作，這次則用單色、難度最高的白色來創作灰面鵟鷹，不論在輪廓、摺層上要更下工夫，陰影、對比上更要花心思，來強調立體感，值得有興趣民眾現場品味。

▲透過藝術創作與分享，激發小朋友無限創意。 圖：參山國家風景區管理處／提供

從小即喜歡沉迷於各種空間組合設計幻想中的董碧娥老師，多年前看見國外的立體書，開始有了立體紙雕創作的想法，曾三度代表臺灣參展紐西蘭威靈頓藝術節，並巡迴奧克蘭、威靈頓舉辦36堂連環剪紙及立體紙藝課程。

這次展出作品也屬國際級，呈現由線、面交織組合而成的幾何抽象空間造型，及具象的各種物象空間造型，如鋼琴、安靜的貓、羽毛球、水牛等。 董碧娥老師說，過去她用美工刀、尺、筆、色紙、樹脂等美勞工具，精心計算尺度、創出紙雕作品，如今憑直覺直接用剪刀剪出來，應是熟能生巧。

不過單是「剪」，就是一門學問，剪紙講求虛實和對比，形象要簡練，而線條也要流暢明快，多年來的經驗累積，如今董老師的剪紙技術已達出神入化，技巧令人讚嘆。

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