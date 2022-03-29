大陸國資委：疫情中高風險地區部分商戶減免半年租金 10:162022/03/29 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國資委發布通知，要求中央企業對中高風險地區部分商戶減免半年租金。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院國資委昨（28日）公佈《關於做好2022年服務業小微企業和個體工商戶房租減免工作的通知》，對2022年被列為疫情中高風險地區所在縣級行政區域內承租中央企業房屋的服務業小微企業和個體工商戶減免當年6個月租金，其他地區減免3個月租金。 《通知》要求，各中央企業要從穩定市場主體、做好「六穩」工作、落實「六保」任務的高度出發，積極落實房租減免政策要求，切實減輕服務業小微企業和個體工商戶的經營負擔，關鍵時刻彰顯央企擔當。 美團王興：營運拚穩定增長 農曆春節效應 2月退票21.88億 創新低 #疫情 #減免 #地區 #服務業 #小微企業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 乘員100％接種疫苗 紅寶石公主號返舊金山傳疫情 09:132022/03/29 國際 防疫、宅經濟概念股 異軍突起 04:102022/03/29 證券．權證 資金回流新興亞洲 台股氣勢強 04:102022/03/29 投資理財 美元太強 台幣貶破28.7 創16個月新低 04:102022/03/29 財經要聞 基隆疫情嚴峻 海科館降低容留量 04:102022/03/29 地方新聞 《金融》亞股復寵 上周外資最愛它 08:582022/03/29 財經 安民心奏效 營利事業銷售額再創新高 04:102022/03/29 地方新聞 防疫太鬆懈 勿淪下一個香港 04:102022/03/29 時論廣場 工商社論》民眾正確面對疫情，政府謹慎處理解封政策 04:102022/03/29 財經要聞 疑放棄連任 林鄭稱願給下屆政府意見 04:102022/03/29 產業財經 黃浦江畫界 上海自嘲鴛鴦鍋封城 04:102022/03/29 產業財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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