大陸國務院國資委昨（28日）公佈《關於做好2022年服務業小微企業和個體工商戶房租減免工作的通知》，對2022年被列為疫情中高風險地區所在縣級行政區域內承租中央企業房屋的服務業小微企業和個體工商戶減免當年6個月租金，其他地區減免3個月租金。

《通知》要求，各中央企業要從穩定市場主體、做好「六穩」工作、落實「六保」任務的高度出發，積極落實房租減免政策要求，切實減輕服務業小微企業和個體工商戶的經營負擔，關鍵時刻彰顯央企擔當。