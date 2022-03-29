喜劇演員龍龍昨（28）日在臉書發文，疑似對威爾史密斯事件有感而發，似乎意指當年她與老K的事件，龍龍寫下當初應該上台揍一拳，而不是躲起來哭。這番言論一出，同為脫口秀演員的凱莉隔3小時在自己的臉書發文「在媒體面前哭哭啼啼叫做躲起來哭，血口噴人後再說我忘記了」，隔空交戰火藥味十足，引起網友的熱議。

脫口秀演員龍龍曾自曝遭博恩班底老K拿她與前男友賀瓏的事嘲諷，讓她難過崩潰痛哭，當時老K被問到此事，堅決表示不會向龍龍道歉，連博恩出馬也拿老K沒轍，沒想到後來事情大翻盤，原本力挺龍龍的雞排妹批評龍龍說謊，三方當時鬧得不可開交。

龍龍昨（28）日在臉書發文，「可惡，我真的要好好反省。當初應該衝上台揍一拳的，而不是躲起來哭，大家就會說好帥！真 女拳。」，似乎意有所指當初和老K的事件，沒想到引來喜劇演員凱莉的發文回應「在媒體面前哭哭啼啼叫做躲起來哭，血口噴人後再說我忘記了，操作失敗後再說這個叫女權。以後火烤大會大家上台互甩巴掌就好。」

凱莉文末Hashtag「怎麼好意思自比威爾史密斯」、「還是你們都很會演」，開酸意味濃厚，言論一出吸引大批粉絲前去朝聖，有粉絲跟到凱莉秒刪的前一篇，說比較喜歡前一篇，凱莉也曬截圖出來，內容文字寫下「明明就沒有人在台上講什麼，妳還想要上台賞巴掌。Oh sorry是妳忘記了。」

這場風波脫口秀演員黃豪平也出聲：「我們不能代表Chris Rock（克里斯洛克）道歉，妳也沒有資格以為自己是被冒犯的Will Smith（威爾史密斯）。」，似乎同樣在批評龍龍自比威爾史密斯。

而今（29）日威爾史密斯道歉，黃豪平轉發威爾史密斯的道歉聲明，寫下「身為會站在舞台上的表演者，贊同對台上的人進行暴力行為，是對不起你的職業的。再次強調，護妻很帥，但作為表演工作者，不該贊同暴力。」他強調「不管是否Chris Rock說了不該說的話，只要允許用肢體去應對任何你不能接受的演出，那日後包含音樂表演、舞台劇、演講，只要台下有人不能接受，一切的暴力都被合理化。」他認為表演工作者不應該讚揚這樣的行為，這等同合理化暴力行為，忽視自己和表演同行的人身安全。