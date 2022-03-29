「印度神童」阿南德日前曾預言3月至4月間將發生大災難，點出3月16日、4月4日及4月13日是關鍵日，果真在3月16日晚間日本福島外海就發生規模7.4強震，阿南德在最新影片中預言全球可能會再爆發7大災難，包括能源危機、極端氣候、經濟動盪、電力短缺、新冠肺炎、飢荒及供應鏈混亂等，更點名台灣要提高警覺，近期恐面臨最糟狀況。

阿南德於個人YouTube頻道《Conscience》指出，今年4月是特殊星相，因火星與土星相合，對全球來說都不是好預兆，4月第一個關鍵時間為4月4日，他說這天過後會讓原本的危機再擴大；第二個關鍵時間為4月13日，全球恐再迎來巨大災難，像是強震雨、地震等天災，各地局勢也會改變，其中以新冠疫情和經濟將災情擴大。

阿南德在這次的預言中也點名台灣要提高警覺，近期可能會面臨最糟的狀況，需待木星離開摩羯座到水瓶座，生活品質才有可能好轉、回歸正常生活，他建議台灣與東南亞等國家，針對新冠肺炎，除了接種新冠疫苗，也可遵循傳統療法對抗疫情，尤其是多接觸大自然，可增加免疫力，千萬不要有疫情會突然消失或結束的想法。

阿南德說，未來7大危機可能會同時引爆，包括能源危機、極端氣候、經濟動盪、電力短缺、新冠肺炎、飢荒及供應鏈混亂等，其中以美國等西方國家要特別留意，這樣的情況會持續到今年下半年才會有轉機，經歷一切後就會慢慢恢復正常。

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