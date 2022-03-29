德國反對俄羅斯以盧布支付俄羅斯天然氣的要求，德國能源業者意昂集團（E.ON）執行長今天表示，要擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，德國將需要3年時間另外尋覓替代供應源。

意昂集團執行長柏恩鮑姆（Leonhard Birnbaum）今天在德國電視新聞節目「每日話題」（Tagesthemen）中被問到，德國多快可以擺脫對俄國天然氣的依賴時表示：「我們估計會需要3年的時間。」

他補充表示，沒有俄羅斯天然氣供應，德國經濟將蒙受「巨大損失，應該用任何可能的方法來避免」。

柏恩鮑姆說，德國天然氣供應網絡管理單位將優先考量住宅暖氣供應，而非工業用途，如此一來，鋼鐵業等重度仰賴能源的製造業者將在任何供應中斷的情況下首當其衝。

他也警告，由於下游各產業零件和半成品短缺，可能會產生第二輪效應。

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國與歐洲盟邦聯手對莫斯科當局祭出一連串制裁，俄羅斯則在上週要求「不友善」國家購買俄國天然氣時必須以盧布交易，不能用歐元，對此歐洲聯盟（EU）領袖在25日一場會議中並未形成共同立場。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110329