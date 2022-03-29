近年全球企業紛紛響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），並承諾期望在近年內讓供應鏈及產品達到碳中和的目標，台灣為全球科技供應鏈的重鎮，除了政府積極推動綠能、循環經濟及降低碳排，許多在地大廠也投入資源，搶占綠色市場。

身為國際照明界領導品牌的昕諾飛（原飛利浦照明），除了致力於推動環境永續外，透過節能技術、運輸永續化升級、物流優化等減少碳排的措施，使得供應鏈減少超過70%碳排放，2020年9月，昕諾飛已經實現了全球碳中和並採用100%可再生電力。

時報金犢獎國際競賽是創意競賽中的領導品牌，每年皆超過五十萬人參與，為讓環境永續觀念從教育做起，今年第三十一屆時報金犢獎國際競賽攜手全球照明龍頭昕諾飛，推出「WiZ裝修學 點亮生活格調廣告創意設計奬」，讓學生在參賽過程中瞭解WiZ致力於智慧照明，改善家居生活、美化建築和公共景觀，創造「閃亮生活，美好世界」的理念；在參與競賽同時，將全球環保議題與概念向下紮根，培養全球青年對環境永續的認識，促進產學界交流，讓金犢學子在參與設計競賽的同時，提升國際視野及觀點。

第三十一屆時報金犢獎國際競賽合作品牌眾星雲集，目前十九道策略單題目，除了Signify「WiZ裝修學 點亮生活格調廣告創意設計奬」，還包含：PChome 24h購物《心禮節》行銷企劃獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、保生大帝文創商品設計獎、AORUS「小鵰」形象IP設計獎、海底撈品牌形象設計獎、安慕希環保公益創意設計獎、康師傅紅燒牛肉麵廣告設計獎、映客IP周邊商品設計獎、森田藥粧集團形象廣告設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、旺旺集團廣告設計獎-產品類、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團網路行銷企劃獎、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺孝親公益廣告設計獎、 “中華崑崙關·海峽兩岸情——血色雄關民族魂”設計獎、滄州城市旅遊形象設計獎。

第三十一屆時報金犢獎國際競賽，自即日起至5/15截止收件，更多競賽詳情，請洽時報金犢獎國際競賽官網。