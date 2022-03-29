台東縣成功鎮玉水橋聚會所啟用就被發現有鏽蝕問題。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣成功鎮玉水橋聚會所啟用就被發現有鏽蝕問題。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣部落聚會所涵蓋率將逾9成，為全台最多，台東縣成功鎮玉水橋部落多功能聚會所28日在台東縣長饒慶鈴、原住民族委員會副主委谷縱‧喀勒芳安、成功鎮長黃博昌及議員等人隆重啟用，卻遭民眾拍照發現「一啟用就壞了？」有多處鋼筋鏽蝕。對此，谷縱表示，現場已發現鋼筋鏽蝕及缺乏無障礙設施等問題，並現場督請成功鎮公所儘速解決，黃博昌也回應將立刻提出除鏽改善計畫。

在當地阿美族人的殷切期盼下，玉水橋部落多功能聚會所風光啟用，這也成為台東縣內第144座聚會所，然而卻有眼尖民眾發現「才啟用就壞了？」

聚會所的鋼筋有多處明顯鏽蝕，對此，補助的原民會回應，聚會所工程早在去年完工，使用執照於今年取得，因疫情延辦啟用典禮，而谷縱現場就指出鋼筋鏽蝕和缺乏無障礙設施問題，也在現場督請黃博昌盡速解決。

黃博昌表示，由於聚會所與海岸距離不到100公尺，而去年4月完工後，在帶有鹽分的海風不斷侵蝕下，加速造成鋼筋鏽蝕，經評估無立即危險。而聚會所在今年1月18日才取得使用執照，因此才會出現鏽蝕問題，公所將提報相關改善計畫至台東縣政府，並同時會注意未來鄰近海岸的工程相關工法。