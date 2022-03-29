定位與無線通訊技術和服務的全球領導廠商u-blox宣布推出用於藍牙定向和室內定位應用的u-blox ANT-B10天線板。專為整合至商業終端產品而設計，此天線板可實現低功耗、高精準度的室內定位，並能加速藍牙定向和室內定位解決方案的評估、測試和商業化。

藍牙室內定位，利用由行動標籤在多個固定錨點位置發出的藍牙定向信號到達角（angle of arrival，AoA），以即時計算出標籤位置，精準度達公尺以下（sub-meter）等級。受惠於藍牙的龐大生態系統和跨平台互操作性，此技術具有低成本、高精準度和相對易於安裝及維護的特性，因而受到廣泛關注。

ANT-B10是一款獨立的低功耗藍牙天線板，用於定向和室內定位。此天線板具有內含8個獨立天線的天線陣列，與u-blox NINA-B411 Bluetooth 5.1模組 構建而成。模組的無線電和角度計算處理器會處理由行動追蹤標籤發出的輸入射頻信號，在此步驟之後，此解決方案無需任何額外處理即可輸出已計算好的到達角。

此次發佈還包括XPLR-AOA-3探索套件。此套件具有一個應用板，開發人員可針對ANT-B10以及u-blox的定向演算法進行快速簡便的評估和測試。此套件上的現成排針易於啟動和測試ANT-B10及第三方天線板。連接兩塊板子，僅花幾秒鐘就能完成一個立即可用的到達角（AoA）室內定位錨點。

ANT-B10和XPLR-AOA-3的推出，使得現有u-blox室內定位產品組合更為完整，這些產品包括頗受歡迎的XPLR-AOA-1和XPLR-AOA-2套件。藉由在ANT-B10藍牙模組上運作的u-connectLocate，解決方案開發者可以利用AT指令輕鬆執行角度計算演算法。組合後，此解決方案套件即可進行最終產品整合。

藍牙室內定位和定向的常見使用情境，包括各種產業環境，例如倉庫中的資產追蹤，以及醫院、零售商店或博物館中的人員和物品追蹤等。此外，在聯網建築中所建置的門禁系統，可以使用角度偵測來確認進出者位於門的內側或外側。

為了確保信號到達角信息的精準性，ANT-B10同時處理8個天線的信號。由於連接至多個RF開關的多個RF路徑，將產生非必要的功耗或誤差，因此ANT-B10使用來自u-blox合作夥伴CoreHW提供的單個RF開關元件，此一領先業界的元件以微秒的時間循環控制通過8個天線的電流。

CoreHW元件事業部副總裁Mika Jasberg表示，我們很高興能參與此一傑出的全方位室內定位解決方案，u-blox的確證明了他們致力於降低藍牙室內定位解決方案的進入門檻並推廣該技術。

u-blox短距離無線電產品策略事業部的Giorgos Marakis則表示，隨著ANT-B10和XPLR-AOA-3套件的推出，我們很高興能夠為藍牙室內定位和定向提供完整的u-blox射頻至雲端（RF-to-cloud）解決方案。此解決方案結合了我們在角度計算和多路徑抑制方面的內部專業知識，使得開發人員能夠節省產品開發成本並縮短上市時間。