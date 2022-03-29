女星大S(徐熙媛)日前閃電宣布與24年前舊愛「酷龍」具俊曄再婚，消息曝光後酷龍隨即為愛來台，不過卻傳出徐媽對這段婚姻有所不滿，在臉書PO出公雞圖表達心聲，並抒發無奈之情，被問及是否見面女婿具俊曄，她也給出了答案，不過就算她心有不滿仍無可挽回，就在昨日(28)兩人已完成結婚登記手續。

徐媽一直不太滿意大S再婚，先前便曾在臉書曬出公雞圖，並激動寫下「啊呸，不要來搶我的女兒、兒子、我啄死你」，似乎是不滿意具俊曄想帶大S回南韓，引發外界熱議；28日她再上傳公雞圖片，這次寫下「管不了-管不了-管不了妳的愛⋯還是妳不愛⋯管不了一切的煩惱」，甚至還用詞激烈地說「我將會離開煩人的地方」不久便氣到關閉臉書帳號。

據《聯合報》報導，S媽坦言單純是在抒發心情，有事就問經紀人，並說到早晚會見到具俊曄，疫情影響日後再約吃飯。小S出席活動時談到媽媽，她澄清母女關係並未像週刊所描述，已經到了破口大罵的程度，吃過飯後已經和好。

據了解，兩人傳出閃婚消息，一直有大批媒體守在大S家門、信義區戶政事務所，根本走不出家門因此委託代理人完成結婚登記。為此，經紀人發出聲明，兩人在台灣的結婚登記手續已在昨日完成，結婚日期就是以韓國2月8日的登記日期為準。大家都辛苦了！所有對新人們的祝福，新人都收到了，非常感謝！