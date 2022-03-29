近年來炒房問題引起全台民眾關注，房價高漲間接導致許多年輕人成為「躺平族」、無力買房，更甚者降低台灣經濟發展動能。房屋本身並非標準化的商品，常會因地點、屋況等因素而影響其價值，站在買賣雙方中間的房屋仲介經紀人，唯有將所知道的房屋資訊、價格行情等資訊，都主動誠實的告知客戶，將選擇權交給客戶，才是長久經營之道。

誠實，理當是人與人交流的基本守則，但若牽扯到利益往來時，它往往成為心中的糾結。永慶房屋認為誠實須從企業源頭做起，並主打「先誠實再成交」，短短六個字傳遞永慶一路的堅持，不僅提供透明資訊與服務，讓買賣方安心做決策，更是提出所有房子的優缺點、價格行情資訊等，堅持誠實不隱瞞的態度及企業文化，也促進更多社會良善文化與風氣。

第三十一屆時報金犢獎國際競賽長久以來受國內外師生青睞，影響力遍及全球，在時報金犢獎全球校園創意分享會中，永慶房屋推出的「先誠實再成交」理念，讓師生瞭解並貼近社會時事，將時下民眾最關注的購屋權益議題，交由全球優秀青年學子發揮，讓芸芸學子得以在就業前，獲得參與公共議題的機會，提升並內化對於社會議題的高度與視野，進而完備就業前的實戰經驗，透過一己之力回饋社會。

國立雲林科技大學校園創意分享會。（圖/時報獎執委會提供）

第三十一屆時報金犢獎國際競賽合作品牌眾星雲集，目前十七道策略單題目，包含：PChome 24h購物《心禮節》行銷企劃獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、保生大帝文創商品設計獎、AORUS「小鵰」形象IP設計獎、海底撈品牌形象設計獎、安慕希環保公益創意設計獎、康師傅紅燒牛肉麵廣告設計獎、映客IP周邊商品設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、旺旺集團廣告設計獎-產品類、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團網路行銷企劃獎、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺孝親公益廣告設計獎、 “中華崑崙關·海峽兩岸情——血色雄關民族魂”設計獎、滄州城市旅遊形象設計獎。

第三十一屆時報金犢獎國際競賽，自即日起至5/15截止收件，更多競賽詳情，請洽官網。