民進黨立委在立法院質詢國安局長陳明通，對岸藉由陸劇、抖音、小紅書滲透台灣學生。國民黨副主席連勝文今被問及此事看法，連勝文說，如果內容無趣又八股，那也沒人要看吧？台灣老百姓沒有民進黨想的那麼弱智。

連勝文今天出席國民黨智庫舉辦的「青年大進擊」座談會，被媒體問及對岸拍攝陸劇、抖音影片或是透過小紅書等，發布宣傳兩岸一家親等相關影片，是一種文化統戰，連勝文如何看待？

連勝文則表示，不太清楚所謂文化統戰是什麼？是看陸劇嗎？「我都很少看，因為不合我胃口」，但如果年輕人，或是其他台灣視聽大眾， 如果拍得好而喜歡看，那也只是戲劇，「古裝劇怎麼統戰現代人？春秋戰國，漢朝統戰來統戰現代台灣人？我覺得是天方夜譚，想太多。」

對於抖音或小紅書，連勝文也認為，如果內容不好笑、不好玩、不好看，也沒人要看，像他自己看tik tok，也都是看音樂、舞蹈或是籃球等體育有關的影片。如果不是流行歌、內容不好、無趣又八股，那也沒人要看，「台灣老百姓沒有民進黨想的那麼弱智，台灣如果各方面都健全，不是民主獨裁而是開放進步社會，那根本沒什麼好擔心。」