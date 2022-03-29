2016年7月底，台南市漁光里前里長李茂松因與友人黃亭皓的房客有糾紛，竟與居中協調的黃男發生口角衝突後，持槍射擊黃男手臂，黃男也持魚刀反擊，卻導致李男傷重不治。一審認定，黃男雖屬正當防衛，但因防衛過當，依傷害致死罪判刑1年4個月；案經上訴二審改依殺人罪判刑1年8月。台南高分院更一審29日更以黃並未防衛過當改判無罪。全案仍可上訴。

更一審認為，李男持槍射擊黃男，屬對黃男生命權侵害的現在不法行為；黃面臨生命權遭威脅之侵害，依法得實施正當防衛行為，且黃男揮刀刺李2刀，魚刀隨即掉落，之後並無其他攻擊行為，防衛行為並無過當。

不過，李男的妻子、前妻及3名女兒，也對黃男提起刑事附帶民事侵權行為損害賠償之訴，台南地院日前也合計判賠200萬餘元。

判決指出，黃亭皓的房客與李茂松有糾紛，黃男居中協調，引發李男的不滿。2016年7月30日晚間9時，李男前往台南市安平區黃男經營的釣具行前，酒後與黃男爆發口角衝突進而互毆，李男不甘受辱，騎機車離去後，從不詳地點取得1把裝有7發子彈的改造手槍折返現場，先持槍指向黃亭皓的頭部，並以槍托毆打其頭部；期間，李茂松還持槍射擊黃亭皓的左手臂1槍，2人又發生扭打；黃為排除李再度開槍，從酒桌下取出1把魚刀防衛。

不料，黃持刀防衛時，竟持魚刀刺向李的左腋、右胸、右上腹及右下腹共4刀，導致李茂松右肺、肝右葉、腸道及右腎遭刺傷，經送醫後因創傷性休克及多重器官衰竭，4天後死亡。

由於目擊證人出庭作證時，指李茂松受傷倒地無法動彈時，黃亭皓並沒有給予致命一擊，反而是壓住李男的傷口止血，還協助救護，並要求旁人通知救護車，證明黃男沒有致李男於死的殺人犯意。

一審認為，被告並非主動挑釁、不法侵害李茂松，與蓄意傷害他人致死的犯罪情節有別，屬正當防衛，但因防衛過當，仍依傷害致死罪但引用刑法59條減刑規定判刑1年4個月，二審雖改依殺人罪但也引用減刑規定改判1年8個月，更一審更認定並未防衛過當改判無罪。

台南地院台南高分院更一審殺人無罪