據人民網報導，又到一年清明時，在疫情防控的關鍵時期，為避免人員聚集、減少交叉感染，大陸全國各地相繼發布了清明祭掃相關注意事項，有些倡導網路「雲」祭掃，有些要求現場祭掃必須提前預約，還有一些省市則推出了代祭掃等服務。今年大陸各地相關的清明祭掃要求規定如下。

北京：今年清明祭掃方式分為預約祭拜、代為祭拜、網上祭拜等。北京市民政部門建議市民，在服務開通後避開高峰時段錯峰預約。預約人進入殯葬服務機構應做好個人防護，必須佩戴口罩，未佩戴口罩的，將禁止入內，如遇排隊，需保持間距。

天津：寧河區、靜海區從3月17日起，暫停本區殯葬服務場所「清明節」期間現場祭掃服務。東麗區、津南區、北辰區、濱海新區從3月16日起，暫停殯葬服務機構清明節期間現場祭掃服務。其他區將根據疫情變化，隨時調整清明祭掃工作安排。提倡喪事簡辦，控制參與人員數量。進入服務機構請主動接受測溫、掃碼、亮碼，自覺佩戴口罩，遵守各殯葬服務機構內疫情防控要求。

西安：3月23日，西安市發佈了關於2022年清明節文明祭掃的公告。自公告之日起至4月5日止，凡需現場祭掃的群眾，需至少提前一天向祭掃所在的殯葬服務機構提出預約，各殯葬服務機構要按照當日最大承載量的30％以內控制預約人數，並將預約結果反饋祭掃群眾。

深圳：全市暫停現場祭掃。深圳所有公墓、骨灰堂、深埋綠化地等殯葬服務場所，3月14日起暫停市民群眾現場祭掃活動；暫停舉辦集體公祭、骨灰海葬（代撒除外）、骨灰樹葬等人群聚集活動；延期繳納墓地管理費、骨灰寄存費等費用。恢復時間另行通知。市民可通過「i深圳」、「粵省事」上的「雲祭掃」模塊進行線上追思。

山東：明確可以提供現場祭掃服務的地區，要引導祭掃群眾削峰、錯時、限流祭掃，減少祭掃現場人員聚集。對規模較大的殯儀館、公墓和骨灰堂，要在4月1日至10日實行預約祭掃。各級殯儀館、公墓、骨灰堂等殯葬服務機構要暫停組織群眾集體共祭、骨灰撒海、節地生態安葬儀式等集體性活動。各地要大力推廣網絡祭掃、鮮花祭掃、家庭追思會等文明低碳祭掃方式，引導樹立移風易俗新風尚。殯葬服務機構要大力推行綠色低碳祭掃，積極創建「無煙陵園」，組織開展「鮮花換紙錢」「絲帶寄哀思」等活動，引導群眾選擇文明低碳祭掃方式。

湖北：湖北省民政廳發佈通知強調，要加強祭掃高峰期安全預警管理，適時提前開放、延長服務時間、公佈限流措施，及時疏導人流，減少人員聚集。殯儀服務機構和公墓管理單位要科學測算服務承載能力，實行總量控制、依約服務、錯峰祭掃、有序開放。祭掃人數限制每批次50戶以內，每戶祭掃時間控制在30分鐘，祭掃結束後不能在墓區滯留。

上海：自3月18日8時起，各公墓在微信公眾號上開啟3月26、27日，4月2、3、4、5日6個祭掃高峰日的預約服務，每天提供6個時段（7：00-16：00、每時段1.5小時）預約祭掃名額。入園者除出示健康碼、行程碼外，還需提供48小時內核酸陰性證明。

福建：主要提供網路祭掃和預約祭掃兩種服務。網路祭掃主要依託「閩政通」信息服務平台開設的「清明節雲上祭」進行網路祭掃等紀念活動；在開放現場祭掃的部分地區則通過「閩政通」或當地清明節祭掃預約平台及陵園電話進行預約，市民需嚴格遵照預約時間到達方可入園。

湖南：已開通「雲上清明」網絡祭掃平台，各地開通網絡祭掃平台48個，為公眾提供網上祭掃、祭掃預約等服務。倡導群眾網絡祭掃、預約祭掃、錯峰祭掃，對清明祭掃墓園實施限流措施入園必須驗碼、測溫、佩戴口罩、出示48小時內核酸檢測陰性證明。

四川：各地要大力提倡不跨省域、不跨地區祭掃，提倡網路祭祀、居家追思，開展代為祭掃服務，引導群眾減少實地祭掃活動。靈活運用「仁孝四川綠色祭祀」預約祭掃微信小程序、網路預約、電話預約等多種預約方式，採取預約、錯峰、限流等措施降低祭掃人流密度，減少人群聚集感染風險。各公墓管理單位要根據墓區空間、地形、道路等特點，科學測算祭掃人數承載量，按最大承載量的70％分時段控制入園祭掃人數。

此外，據中國政府網消息，2022年清明節放假安排，4月3日（周日）至5日（周二）放假3天，4月2日（本周六）調休上班，也就是說，大陸本周要連上6天班。