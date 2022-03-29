俄羅斯總統普丁2月底宣布出兵烏克蘭時，宣稱要讓烏克蘭「去納粹化」及「去軍事化」。

英國《金融時報》（Financial Times）引述4名匿名消息人士指出，俄羅斯在俄烏和平談判中已不再要求基輔去納粹化，雙方的停火談判草案也未包含去納粹化、去軍事化、保障俄羅斯語言等3大核心條件，同時準備讓俄羅斯加入歐盟。

俄烏談判代表正進行新一輪停戰談判，《金融時報》引述熟悉雙方談判內容的匿名人士指出，雙方的談判協議可能包含烏克蘭放棄加入北約，以換取安全保證（security guarantees）及加入歐盟，不過這些談判條件尚未正式確定。

消息人士也指出，雙方停火協議草案甚至未包含莫斯科起先提出的3大核心要求，包括要求烏克蘭「去納粹化」、「去軍事化」、以及保障境內的俄羅斯語言。

俄烏談判代表預計周二在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪談判，不過基輔及西方仍相當懷疑俄羅斯總統普丁的意圖，擔心普丁將和談當作煙霧彈，暗地裡補充兵力及計畫新一輪進攻。

烏克蘭國會議員、烏方談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示，在安全保證及烏克蘭加入歐盟的談判上雙方已經接近達成協議，不過他對於雙方是否將有重大突破仍持謹慎態度，「所有議題自談判伊始就在檯面上了」，不過目前仍有許多待解問題。

另一名消息人士則指出，基輔方面擔心俄方幾乎每一天都在改變立場，包括軍事壓力及要求烏克蘭去軍事化等態度。

除了放棄北約，目前雙方磋商的條件也包括烏克蘭避免發展核武，或是不讓外國設立軍事基地，作為交換，烏克蘭能與包括俄羅斯、美國、英國、加拿大、法國、德國、中國大陸、義大利、波蘭、以色列及土耳其在內等國達成「接近北約第5條款措詞」的安全保證，也就是一國受到攻擊時，聯盟成員國必須相互支援。

消息人士指出，目前還沒有國家同意維護烏克蘭的安全，不過阿拉哈米亞強調，基輔尚未被任何國家回絕。

消息人士也透露，協議草案的最大分歧是烏克蘭試圖收回克里米亞半島的主權，這項議題將留待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及普丁親自磋商。

阿拉哈米亞說，莫斯科要求基輔承認俄羅斯控制克里米亞及烏東2個分離份子占領的區域，他說除非被列在《獨立宣言》中，否則烏克蘭不會承認任何形式的邊界，「這是最重要的一點。」

消息人士指出，烏克蘭目前準備好進一步討論人道議題，包括克里米亞的供水問題，承諾永遠不會試圖以武力奪回這座半島。

報導指出，如果雙方確定停火，俄烏外長將會面，各自草擬文件確立安全保證及保障烏克蘭境內的烏克蘭語言等社會議題，接著雙方會再試圖安排澤倫斯基與普丁會面。