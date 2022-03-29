美股收漲，帶動台股加權指數29日開高在17,568.32點，權王台積電（2330）開在586元，股價回神，IC設計、航空雙雄、貨櫃三船、特斯拉供應鏈等紛紛走揚，惟減資二成的友達（2409），卻受賣單調節而下跌，台股早盤個股漲跌互見，指數上漲逾50點。

特斯拉計畫股票分割、股價狂飆，市場擔憂中國大陸用油需求，以及俄烏展開和平談判，油價重挫，使得美國四大指數28日全面走揚。

道瓊工業平均指數3月28日終場上漲0.27％（94.65點）、收34,955.89點，創2月15日以來收盤新高。

那斯達克指數上漲1.31％（185.6點）、收14,354.90點。費城半導體指數上漲0.62％（21.83點）、收3,547.17點。

元富投顧總經理鄭文賢指出，台股近日受到上海封城影響而下跌，中國大陸官方對防範疫情擴散仍相當謹慎，從3月中旬，陸續對深圳、東莞封城一周，28日對上海封城4天。

上海占中國GDP約4％、深圳東莞占3％；評估上海封城對台股影響，因天數4天，屬短期效應，但須留意，上海雖非台商生產重鎮，但因上海機場港口為重要出口轉運中心，因此，影響衝擊程度，須視封城時間是否擴散，若核酸檢測完，回復正常，按照當時深圳封城對台股影響，約當1～2天，台股指數維持年線上下。

下周因台股長假效應，台股成交量無法放大，美股4月初將公布3月CPI，將突破8％，另4月6日聯準會（Fed）公布會議記錄，市場重心放在有關QT縮表細節。目前國際政經不確定因素仍在，預估台股處年線及季線區間上下波動階段。