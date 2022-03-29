QUEEN OF BASKETBALL has won the #OSCAR for Best Documentary Short Subject!



The documentary is about Lusia Harris, the first woman to be officially drafted by an NBA team. It was executive produced by Shaq & Steph Curry. pic.twitter.com/cVSDOTO43Z — Ballislife.com (@Ballislife) March 27, 2022

名人堂球星俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）、勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）共同製作的《籃球女王》獲頒奧斯卡最佳紀錄短片，他們兩人都是執行製作人與主要宣傳者。球迷開玩笑說他們為巴克利（Charles Barkley）感到悲傷，除了冠軍戒指，歐尼爾以後又多了新東西可以在巴克利面前炫耀。

這部22分鐘的影片是講述女子籃球先驅者哈里斯（Lusia Harris）的故事，哈里斯在1976年投進了奧運女籃史上的第一球，美國女籃最後於金牌戰敗給前蘇聯。哈里斯出生於1955年，成年後身高達到191公分，那時候還沒有職業女籃WNBA，她意外在1977年NBA選秀第7輪被爵士隊挑中，並且是唯一被NBA官方承認的女子新秀，但她那時候懷孕而沒去報到。

哈里斯於今年1月中旬去世，她先前並不出名，歐尼爾坦承從沒聽說過她，但是哈里斯的故事值得被大家看見，因此柯瑞與他製作了這部紀錄片。布萊恩（Kobe Bryant）則是在4年前以自身的故事改編《親愛的籃球》獲頒奧斯卡最佳動畫短片。

導演普勞德福特（Ben Proudfoot）獲獎之後表示：「如果還有人以為女子運動員的故事沒人要看，就讓這個奧斯卡獎項來回答吧。」他還藉機呼籲俄羅斯釋放持毒被抓的美國女籃選手葛萊娜（Brittney Griner）。

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