意法半導體(ST)開出漲價第一槍，第二季起將針對全產品線價格進行調漲，顯示出MCU(微控制器)市場依舊供不應求的訊息，也帶動台系MCU大廠今聞訊大漲，新唐(4919)大漲6.5%，笙泉(3122)漲幅逼近6%，盛群(6202)、松翰(5471)亦分別上漲3%、2%，另外，美系外資也針對新唐釋出最新看法，維持加碼評等、目標價212元。

全球8吋晶圓產能吃緊局勢延續，今年難看到明顯新增產能，導致微控制器(MCU)供給同步緊張，研調機構Yole Developpement最新報告指出，預期MCU價格在2022年將維持漲勢，且產品單價強勁態勢可望維持到2026年，在意法半導體開出漲價第一槍下，似乎也更證實的供不應求的市場趨勢。

意法半導體確定將在第2季起針對全產品線價格進行調漲，市場也預期在國際指標性大的登高一呼下，相關個股新唐、盛群等有機會在今年後續掀起漲價潮。

美系外資表示，有鑑於近期股價波動，新唐公布2月財報，2月自結合併營收34.96億元，稅前淨利45.4億元，本期淨利37.8億元，每股盈餘0.9元。

美系外資預估，新唐第一季每股獲利為1.72元，這顯示新唐2月的每股收益占第一季度利潤的52%，重申新唐加碼評等、目標價212元，主要是看好其更高的平均售價以及更低的運營支出比率，另外，也看好新唐日本子公司的貢獻將持續發酵。