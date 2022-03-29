泰博（4736）29日表示，配合行政院長蘇貞昌在擴大防疫會議中，請指揮中心因應疫情協調調度相關部會所需快篩試劑，公司將增設調整抗原快篩試劑產能，因應來自各地方政府、公家機關、企業及一般人自主檢測的需求。

營運表現亮麗的泰博，去年在血糖測試產品穩健成長，抗原快篩出貨大增前提下，稅後淨利19.74億元，大增25％，EPS以21.35元創下新高，董事會已決議擬發放現金股利15元。

泰博表示，目前已經在國內外銷售超過1,500萬劑的抗原快篩試劑，毛利率維持在50％以上。展望未來，各國紛紛解封，採行與病毒共存的政策，抗原快篩試劑、疫苗與抗病毒藥物，已成為後疫情階段的三項防疫主軸。預估2022年在抗原快篩試劑的營收占比將持續高速成長。

泰博表示，該公司的抗原快篩與國際大廠亞培的快篩試劑，同列為入境檢測的利器。在一般藥局及超商連鎖通路則市占率則超過七成，預期隨著各國陸續取消旅遊禁令，台灣也逐步朝向鬆綁國境管制政策邁進下，看好快篩試劑成長動能。