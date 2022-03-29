「清明節，北京地區墓地代掃」、「揚州清明代掃，可以代買祭品」清明節臨近，各網購、社交平台上提供有償代掃墓服務的賣家多了起來。傳統風俗逐漸「新潮化」的同時，也要提防其中存在的隨意要價、缺乏誠信等行為和相關詐騙。甚至有代祭業者師資大開口，「代倒酒、代聊天、代號啕大哭」開價高達1000元（人民幣，下同）。

《工人日報》報導，「墳前敬上三杯酒，萬語千言付紙錢。」清明節是一個慎終追遠的日子，為先人掃墓則是一個具有儀式感的核心環節。近年來，由於時間或空間以及疫情影響等，部分逝者親屬不能親自到場祭掃，形形色色的代祭祀「業務」應運而生。

對這類服務，爭議頗大。有人認為祭奠親人只能親力親為，請外人就失去了儀式感和「敬」的意味；有人抨擊花錢雇人祭奠先人違背了清明節的初衷，是在對「孝心」明碼標價。但也有不少人覺得，在人口流動大背景下，尤其又受疫情影響，一些人對掃墓確實心有餘而力不足，而代客祭掃滿足了這一人群的現實需求。

爭議一時之間很難蓋棺定論，但傳統風俗逐漸「新潮化」的同時，消費者應警惕其中隨意要價、缺乏誠信等行為，也要提防節日前後易流行的各類詐騙。比如，代祭掃收取一定費用無可厚非，但這種收費不能「獅子大開口」。

報導稱，有的代掃墓者會在現場打開視頻直播，僅這一項操作就加收200元；「代倒酒、代聊天、代號啕大哭」開價高達1000元；有公司推出的「超值燒紙套裝」，從108元至1998元，但實際上這些祭品的成本價格通常只要10至20元，形同賺取暴利。

此外，一些清明期間的「時令性」騙局值得警惕。近期多地警方發佈幾項常見詐騙行為。如騙子編造某重名率較高的名字，謊稱其去世並群發信息，有人誤信又不方便求證，便會用手機第三方支付轉錢「隨份子」（送白包）。

報導提醒，對各類關於清明節的所謂貼心、超值服務，消費者要多長個心眼，不僅要選擇正規機構，而且要理性消費。心意是第一位的，花錢多少與心意幾何不成正比。

近期，四川省消委會就發佈消費提示稱，近年來代客掃墓、代燒紙錢甚至代哭等祭掃服務存在隨意報價卻不去掃墓、通過直播轉切鏡頭欺騙消費者等情形。可見，對於這種「新潮化」，相關部門應加大監管力度，敦促相關商家和服務提供者，回到市場交易和服務的法治軌道上來。