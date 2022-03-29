高雄陳男和蔡女2人為夫妻，與鄰居因為停車問題發生糾紛，鄰居竟對他們家門口監視器2度比中指，又在陽台放上「凸桃山中山林涼，鼠真吱百草枝擺」的對聯，讓夫妻覺得鄰居惡意損他們的形象及名譽，因此報警提告，法官一審時，因為看不懂對聯意思駁回告訴，二審時，發現鄰居確實有辱罵夫妻的嫌疑，判賠10萬元。

陳男和蔡女為夫妻，先前鄰居因為把自家中庭當停車位，被住戶聯合要求移走，因而懷恨在心，看見夫妻倆在家門口裝監視器，便憤怒比中指抗議，事後又貼上對聯「凸桃山中山林涼，鼠真吱百草枝擺」，造成夫妻倆覺得自己被汙辱，深受其擾，報警提告，要求鄰居賠償10萬元。

一審時法官認為，鄰居的對監視器比中指，未與他人對話，不構成公然侮辱之行為，且對聯中「凸桃山中山林涼，鼠真吱百草枝擺」等文字，難以讓一般人聯想到是否涉及特定對象，也無法理解對聯的意思，所以駁回告訴，夫妻不服提起上訴。

二審時，法官發現「山林涼」、「吱百」、「草枝擺」等，為閩南語中罵人的用語，且鄰居又將對聯放置在陽台，周遭的人都可以因為這些諧音，輕易辨識出是針對夫妻的行為。

事後，鄰居辯稱對聯是路邊撿來，放在陽台是用來阻擋監視器及頂樓排水用的，但法官認為，可以裝空白的紙板來遮蔽，刻意拿這片寫閩南髒話的對聯來用，確實有損夫妻名譽的嫌疑，故依損害賠償事件，判鄰居賠償10萬元。