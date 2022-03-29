27歲大陸女星鞠婧禕以一張噴仙氣盛世美顏，被日本媒體封為「4000年一遇美女」，讓她人氣不斷攀升，寵粉的鞠婧禕也不吝嗇在網上分享美照，她昨（28日）晚就在微博曬出敷面膜自拍照，素顏的鞠婧禕肌膚白皙透亮，不科學狀態讓網友全都看傻眼。
照片中，鞠婧禕的臉頰、下巴都敷著面膜，身穿細肩帶小可愛的她，大方露出香肩自拍，不過最吸睛的莫過於，頂素顏敷面膜的鞠婧禕，五官依舊精緻，肌膚光滑細緻，甚至白到會發光，鞠婧禕素顏依舊美如洋娃娃，網友也紛紛留言：「真的太美啦啦」、「素顏怎麼都可以那麼漂亮」、「哇！這發光的美貌是真實的嗎」。
鞠婧禕是以女子團體AKB4的姐妹團SNH48出道，擁有一張盛世美顏的鞠婧禕，還被日本媒體封為「4000年一遇美女」，而鞠婧禕自2017年單飛後人氣也跟著扶搖直上，作品橫跨唱片、戲劇和綜藝，但也因人紅是非多，鞠婧禕一直深陷整形疑雲，甚至被爆她禿頭。
面對外界紛擾，鞠婧禕始終沒有對外界回應，不過她也不時曬出美照，直接以仙女顏值打臉酸民，讓外界再度看到她美出新高度的神顏。
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