立法院日前通過18歲公民權修憲案，此案將成為首個交付公民複決的修憲案，國民黨立委蔣萬安今（29）日接受訪問時，表態支持該公投案綁年底縣市首長大選一同進行，並嗆去年民進黨全力反對公投綁大選，如今不到3個月立場驟然改變，應該清楚說明。

蔣萬安今日在《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪，指出自己從頭到尾都相當支持18歲公民權，且也有提案、投下贊成票，認為這是國際趨勢，應該讓年輕人參與、決定自己未來的生活環境。

蔣萬安指出，因公民複決的門檻相當高，需要約965萬票的同意票才能過關，因此若想過關就要提高投票率。蔣萬安以2018年的經驗為例，認為公投案合併大選一同舉辦確實可以提高投票率，「如果以這樣的方向來看，我當然認為要通過，『合併大選』，應該是要朝這個方向來做」。

蔣萬安並強調，自己本來就支持公投綁大選，現在也支持公民複決綁大選，立場一致沒有改變，但民進黨過去喊出「4個不同意，台灣更有力」，強力反對公投綁大選，如今不到3個月就說年底的公民複決要綁大選，狂酸民進黨前後立場不一、反覆，「我覺得這是民進黨要說清楚的」。

除此之外，黃暐瀚指出國民黨主席朱立倫雖然有批評民進黨自相矛盾，但又認為公民權複決不應綁大選，忍不住詢問蔣萬安「朱立倫如果反對（公民權複決）綁大選的話，那去年為什麼支持公投綁大選？」蔣萬安聽完後則露出一個「笑而不語」的表情，讓黃暐瀚吐槽「朱立倫這樣不行」。