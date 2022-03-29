綜合外媒報導，一名愛爾蘭籍27歲健身網紅斯科特-穆雷（Scott Murray），日前在家中做晚餐時猝逝，死因被判定為心臟衰竭。家屬哀痛之餘，也透露穆雷日常生活狀態，包括飲食營養失衡、睡眠不足，每天只睡3－4小時，其他時間都在健身訓練等等。對此，家庭醫學專科王姿允醫師表示，睡太少加上過量運動，是許多人常犯的錯誤，簡直就像拿自己生命開玩笑。王醫師疾呼，「真正的長壽，並不需要超過一小時的劇烈運動。好好睡覺跟吃健康食物、減少久坐久站，保持活動跟避免肌少症足矣。」

王姿允醫師指出，美國心臟協會在2012年曾表示， 睡眠時間不足 6 小時的人，更容易得到心臟病。另根據一篇日本國立癌症中心做的研究指出，65歲以下、睡眠時間少於或等於5小時者：

．全死因風險男性增加30%，女性增加14%。

．心血管死亡率，男性風險增加47%，女性則無影響。

．癌症死亡率男性風險增加15%，但女性則無影響。

除了睡眠時間過少讓心血管疾病風險增加之外，運動過量也會造成身體負擔。王姿允醫師以美國預防醫學發言人庫柏（Kenneth H. Cooper）的言論為例：

運動時若產生過多會破壞身體細胞的氧化自由基，比不運動的人更容易產生老化性疾病；而優質睡眠有個很重要的功能，就是「清除體內自由基」。王醫師強調，「如果不能好好吃、好好睡，那還不入乾脆不要練健身，因為更會弊大於利。」

不過睡眠不足與睡太多都不行。王醫師強調，「最好的睡眠長度就是7-8小時，晚上10:00-11:00入睡，早上6:00-7:00起床是最好的時間。」

●能降低死亡率的運動時間

王姿允醫師指出，根據2021年挪威的研究、針對4萬4370名參與者進行長達4-14年的隨訪發現，每天 11-35分鐘的快走，就能夠減少因久坐上升的死亡風險。此外，在《PLOS Medicine》的研究中發現，每週75分鐘中度運動－包括快走，就能比不運動者增加1.8年壽命。也就是說，每天只要花10分鐘快走，就有這個效果。

●心衰竭有前兆 7跡象要警覺

三軍總醫院心臟內科指出，心臟衰竭並非一夕造成，日常其實就有徵兆，像是：

1.容易疲倦：通常發生在活動後，主要是因為組織缺氧導致。

2.呼吸困難：為最常見的症狀，於平躺時會感到呼吸困難，需藉由坐起來或墊高枕頭才得以緩解，稱作端坐呼吸。於夜間睡眠時發生，則稱為陣發性夜間呼吸困難，可使用枕頭支托抬高頭胸部來減輕這種症狀。

3.心搏過速：因心輸出量減少導致心跳代償增加。

4.水腫：可發生於四肢、肝臟、腹水、肺水腫或肋膜積水。

5.夜頻尿症：白天因心輸出量及腎血流減少，尿量減少，但夜間因平躺造成腎血流量相對增加，導致尿量增加，夜間多頻尿。

6.胸痛：因心輸出量減少，冠狀動脈血量不足，繼而發生胸悶、胸痛的症狀。

7.行為改變：由於心輸出量減少，引起腦部血流不足，導致的大腦功能受抑制，引發如焦慮、不安、記憶力受損、作惡夢、失眠或頭暈等症狀。

醫師也提醒，太冷太熱、溫差太大及空氣不好的環境、疲勞過度等，都易誘發心臟衰竭急性發作。但許多青年族群自恃年輕，平常也有運動習慣，往往過於輕忽，建議身體有上述異狀時，還是就醫診治為宜。