俄烏戰事推升硫酸鉀漲幅超過2成，兩國又同時宣布禁運化肥，東鹼(1708)營運喊衝，加上又有15艘散裝輪，成為投信的心頭好，昨日買超3000餘張，今日股價一路飆高至64.3元，股價創2008年來新高，漲幅在6%以上。

東鹼主要產品硫酸鉀，上游原料主要是氯化鉀，價格雖然一直在飆，但因轉嫁順利，獲利節節高升，其實在俄烏戰爭前夕之時，全球的化肥價格就已經開始飆漲，沒想到俄羅斯及烏克蘭本周宣布禁運化肥，再加上北半球進入春耕階段推波助瀾，肥料市場價量齊揚，東鹼後市營運備受看好。

目前鉀肥佔東鹼營收51%，硫酸鉀用在溫室種植、水耕作物、花卉、菸草、葡萄等等農作物的重要肥料；另外東鹼有15艘輕便型散裝貨輪出租，營收占比約36％。東鹼2月單月獲利1.43億元，EPS是0.57元

東鹼110年營收47.95億萬元，歸屬於母公司業主淨利6.7億萬元，基本每股盈餘2.69元。董事會決議每股配發現金股利每股2元。