盧布周一在莫斯科交易所穩定在約90盧布，為近一個月新高；另外莫斯科股市周一首次恢復全面交易，也為連續第三個交易日的下跌。

在關閉近一個月之後，莫斯科市場逐漸重新開放。股市和債市周一全面恢復交易，不過交易時間有所縮短。股市在上周四僅開放33檔股票交易，周一全數股票開放交易，不過仍有限制措施(包括賣空禁令)，在4月1日之前，非當地居民也不得出售股票和以盧布計價的OFZ債券。

當地下午6點30分，莫斯科交易所的盧布上漲7.1%，來到1美元兌89.10盧布，為自3月1日以來新高。

Locko-Invest的投資主管Dmitry Polevoy說，持續的資本管制，以及沒有嚴重的加緊制裁措施，都對盧布提供了支撐。

但在EBS電子交易平台，盧布走弱，徘徊在96盧布的匯率水準。

投資人也關注俄烏和平談判進程。最新報導指出，俄烏雙方將在本周二於土耳其展開談判。

莫斯科股市基本上下跌，旗艦的莫斯科航空(Aeroflot)為明顯的例外，在早盤觸及低點後，一度彈升5%，最後收漲3.0%。

以盧布計價的MOEX指數收跌1.9%，來到2436.0點；以美元計價的RTS指數跌0.9%，為822.4點。

俄羅斯政府已經承諾要支援俄羅斯企業，利用國家財富基金提供的資金，購買俄企股票。然而財政部長Anton Siluanov表示，俄羅斯在周一並沒有動用基金的錢來購買股票。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)跌3.9%，俄羅斯天然氣工業(Gazprom)下跌3.6%，主要石油公司俄羅斯石油(Rosneft)跌1.9%。

基準的10年期OFZ國債殖利率來到13.62%，低於上周最高水準的19.74%。