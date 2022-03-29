日經報導，蘋果將大砍手機及耳機訂單，衝擊今天相關蘋概股走弱，其中大立光股價持續破底，失守1900元創6年新低。

台股大盤今天開高，蘋概相關族群受到利空訊息面影響相對弱勢，大立光早盤最低來到新台幣1865元，跌幅超越1.5%，創下6年多來新低，光學二哥玉晶光股價一度翻黑；華通、匯鑽科、康控、正崴等都弱勢下跌；組裝廠鴻海、和碩股價也受到壓抑。

日經新聞28日報導，受俄烏戰爭與通膨壓力影響，蘋果將大砍iPhone 13、iPhone SE 3、AirPods等3大產品線訂單。不過蘋果並未證實相關傳聞。

法人表示，蘋果中階 iPhone SE 機種已上市，但觀察消費者對小尺寸手機較不感興趣； iPhone 12 mini分食部分iPhone SE3的消費族群，都讓市場對iPhone SE3保守看待。由於目前正值傳統淡季，總生產量、人力需求屬於偏低，訂單下滑屬季節性常態。

但中國深圳封城後物流不順，衝擊進料、產品出貨進度，這次上海執行兩階段封控，由於昆山是生產重鎮，上海有許多客戶、供應商，將間接影響昆山出貨、供料至上海機場、海港出貨。（編輯：郭無患）1110329