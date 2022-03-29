第94屆奧斯卡頒獎典禮星光大道於台灣時間28日上午6點半登場，由於歐美疫情解封紅毯也恢復昔日光景，年輕女星更勇於放飛自我，不被「紅毯禮服」框架，「暮光女」克莉絲汀史都華穿短褲、「蜘蛛女」辛蒂亞套襯衫，展現新世代截然不同的非典型紅毯造型。

克莉絲汀史都華在《史賓賽》演出黛妃而入圍女主角，雖輸給潔西卡崔斯坦，但身為香奈兒代言人的她，以品牌黑色西裝套裝出席秀出修長美腿，並刻意鈕扣全開，吸引媒體目光焦點，向來討厭穿著高跟鞋的她，在定點拍攝完後開心飛奔的畫面，也被網友截圖製成迷因，真性情受粉絲欣賞。

潘妮洛普克魯茲以香奈兒黑色長禮服登場。（CFP）

同選香奈兒的，還有以《平行母親》入圍的潘妮洛普克魯茲，則與克莉絲汀史都華同穿香奈兒上紅毯，但相較於克莉絲汀的叛逆，他選擇較為優雅的黑色長禮服登場，其繞頸設計、裸背剪裁，加上口袋設計，讓小潘潘一樣帥氣。

千黛亞以Valentino高級訂製服現身，以短版緞面襯衫，露出纖細螞蟻腰。（CFP）

辛蒂亞近期在紅毯做自己備受認可，以Valentino高級訂製服現身，以短版緞面襯衫，露出纖細螞蟻腰，下擺則以銀色亮片長裙增添華麗感，同時也與手上配戴BVLGARI Serpenti系列頂級鑽石項鍊、頂級鑽石戒指與鑽石耳環與多款BVLGARI Serpenti系列雙圈與單圈鑽石手環相互呼應，再度為貢獻套極具個人特色的絕美造型。

飾演真人版白雪公主的瑞秋曾格勒則以Dior高訂搭配Tiffany & Co. Archives 項鍊、Tiffany Victoria手鍊征戰奧斯卡。（翻攝Dior IG）

典禮前在網上透露未受邀請的《西城故事》女星瑞秋曾格勒，在網友抱不平後，不僅受邀還擔任頒獎人，即將飾演白雪公主真人版的瑞秋，以Dior高訂搭配Tiffany & Co. Archives 項鍊、Tiffany Victoria手鍊現身紅毯，造型宛若主動出擊的新世代公主。

新一代貓女柔伊克拉維茲身穿SAINT LAURENT淡粉色蝴蝶結造型禮服，展現溫婉柔媚的氣質。(SAINT LAURENT提供)

女星不僅將紅毯當成扭時尚印象的場合，還不約而同選到粉紅色。

網壇最強姐妹花「威廉斯姐妹」中的瑟琳娜威廉絲以紅色的 Gucci紅色紗質洋裝出席奧斯卡頒獎典禮。（路透）

過去飾演「灰姑娘」的莉莉詹姆斯，近期因於心片中飾演豔星，近期多以性感爆乳裝出席活動，此次受邀擔任頒獎嘉賓，便以Versace粉色開衩禮服秀身材，但裸色系妝容搭配仙氣的粉色，呈現出溫柔又具性感氣息的裝扮。

台灣女星袁子芸身穿PRADA紅色禮服出席奧斯卡頒獎典禮。 （PRADA提供）

新一代貓女柔伊克拉維茲，在本屆奧斯卡反而一轉電影中性感樣貌，以SAINT LAURENT淡粉色蝴蝶結造型禮服，展現溫婉柔媚的氣質。

灰姑娘莉莉詹姆斯近期力拚轉型，以 Versace展現性感女星面貌。 ( 翻攝莉莉詹姆斯IG）

紅色調也相當有人氣，《王者理查》中的原型角色網壇最強姐妹花「威廉斯姐妹」中的瑟琳娜威廉絲 ，便以紅色的 Gucci紅色紗質洋裝若隱若地展現女性線條，禮服深V造型也讓整體氣場增加不少。

台灣女演員袁子芸與《在車上》劇組走上紅毯，一頭可愛的鮑伯頭搭配PRADA紅色禮服，正面心型剪裁吸引目光，美照還登上《VOGUE》等多家網站。女星露琵塔尼詠歐則以PRADA 水晶寶石裝飾亮片禮服，搭配佩戴De Beers Jewellers，展現眾人心中最典型的紅毯造型。女神卡卡沒上紅毯，以黑色燕尾服正裝搭配配Tiffany鑲鑽鉑金項鍊、搭配一對Tiffany Blue Book高級珠寶系列鑲鑽鉑金耳環，為經典燕尾服增添女性氣質。